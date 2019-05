Ex de Facundo presume sus nuevas curvas ¿y le manda indirecta?

Esmeralda Palacios, ex pareja de Facundo y quien participó en el reality show Lucky Ladies ha cambiado radicalmente desde que se separó del actor.

En su cuenta de Instagram ha compartido diversas fotografías de su perdida de peso. En 2016 logró bajar más de 25 kilos en sin embargo, ha sido constante se ha apoyado en el ejercicio y ahora luce un envidiable figura.

Palacios publicó una imagen en la que luce un atuendo deportivo y dejo al descubierto su plano abdomen, junto a este fotografía escribió un mensaje, el cual algunos de sus seguidores comentaron que era una indirecta para su ex.

“Esta va para ti .. por que me picaste como pocas .. por que me diste donde más me duele .. para ti que ahora te veo tan chico .. para ti que en algún momento me hiciste sentir pequeñita .. y quiero reiterar que esto es solo una consecuencia de lo fuerte que estoy por dentro .. de Alma y de Corazón .. a ti y por ti !!! Te tenía en un pedestal sin que lo merecieras .. y solito te tiraste a la muerte … Adiós ego”

Esmeralda y Facundo estuvieron 20 años juntos, y el pasado 6 de febrero firmaron el divorcio. Sin embargo se separaron en junio de 2016, ellos dieron la noticia en un video que publicaron en Facebook.

