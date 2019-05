Jonathan José Quintana es el villano de Club 57

Eva y su hermano Rubén viajan por accidente a 1957. Eva se enamora de JJ y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que les cambiará la vida a todos, esa es parte de la historia de la serie musical Club 57 que inició sus transmisiones el 6 de mayo por Nickelodeon.

El antagonista de la historia es Miguel interpretado por el venezolano Jonathan José Quintana, quien conversó con Publimetro sobre esta aventura en la pantalla chica.

“Es mi segundo proyecto en Nickelodeon, me gusta trabajar con ellos y los contenidos son buenos. Club 57, es una serie que podrá ser vista en Latinoamérica y parte de Europa. Me gusta que tenga música, viajes en el tiempo y una producción completa. Ha sido mucho crecimiento al hacer comedia en televisión, es algo muy sabroso, donde no sólo hago el personaje humano de Miguel, sino le doy voz a Droide un robot, es una nueva experiencia”, dijo el actor venezolano.

Club 57 es protagonizada por la hija de Ricardo Montaner, Evaluna, igualmente la música del show es producida por la familia Montaner.

“La gente respondió súper bien a los primeros capítulos, y sé todas las cosas que vienen, así que de verdad habrá muchas sorpresas”, compartió Jonathan, quien regresa como villano cómico.

“Casi nunca me ha tocado ser el bueno en toda mi carrera [risas], sólo he tenido uno de naturaleza bondadosa en la telenovela En otra piel. Siempre me tocan los malos (…), es divertido, pero de repente me gustaría hacer un bueno cómico”.

El venezolano, fue nominado a Mejor Villano en los Kids Choice Awards por Toni, la Chef, ahora disfruta su segundo proyecto en la serie musical moderna con elenco internacional.

“Viví ocho años en Miami, el trabajar con diferentes nacionalidades es muy divertido, sobre todo por las conversaciones, porque es divertido entendernos entre todos; al final, es un lindo intercambio cultural”.

Fueron cinco meses de grabaciones, y ahora esperan que le guste al público.

“Ya terminamos las grabaciones, porque se grabó durante cinco meses, y ya hay expectativas de una segunda temporada”.



De estreno

60 capítulos tiene la primer temporada de Club 57 que se transmite a las 20:00 horas por Nickelodeon.

