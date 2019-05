Omar Chaparro celebra la apertura en Hollywood

Omar Chaparro se encarga en Pokémon: Detective Pikachu de dar vida a Sebastian, un estridente e hilarante millonario que organiza luchas ilegales de Pokémon.

El actor está de visita en Guadalajara para promer su espectáculo RetOmar que estará el 15 de mayo en el Teatro Galerías y habló de cómo llegó esta oportunidad en su carrera.

“No hice casting para esta película y yo fui el más sorprendido, porque es una franquicia muy importante y la película más grande que hecho hasta el momento en Hollywood. Tuvo que ver por una película que hice hace diez años y que nadie vio en su estreno que se llamó Aztek warrior y es de la misma productora de Pikachu. Cuando llegué y pregunté porqué me eligieron, me comentaron que la productora se había enamorado de lo que hacía y me eligió”, comentó Omar Chaparro.

El actor tiene 23 años de carrera artística, y participó el martes en la gran alfombra roja de la la cinta Pokémon: Detective Pikachu en Nueva York junto a Ken Watanabe, Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Chris Geere y el director Rob Letterman.





Publicidad





"Es el cantante de pop más famoso de la ciudad y su pasatiempo, porque es un cuate muy excéntrico y con mucho poder adquisitivo, son las peleas clandestinas de Pokémon. Todavía no conozco tan bien el mercado, estoy haciendo mis pininos. Siempre tengo la mentalidad de que estoy empezando, sin embargo, me siento agradecido de que haya llegado una película de este tamaño y que me tomaran en cuenta.

"Mucha gente habla de racismo dentro de Hollywood, pero dentro de mi perspectiva, por lo menos en esta película de Pikachu yo me sentí muy cobijado. Me sorprendió que el director Robert Letterman me tratara como un actor más, al igual que Ryan Reynolds o Justice Smith. No todo el mundo es racista y hay una apertura”.

Poder latino

Omar Chaparro vive en Estados Unidos, y reveló que los latinos siguen rompiendo estigmas.

“Ahorita en Hollywood están viendo el poder del hispano y latino, de su poder adquisitivo, eso es positivo. Poco a poco está cambiando, y espero que cambien los prejuicios y los paradigmas de que sólo Hollywood contrata a los mexicanos para hacer de sirvienta o jardinero. En mi caso hice un cantante de pop que tiene un Pokémon, eso contribuye y aporta para romper los estigmas”.

TE RECOMENDAMOS: