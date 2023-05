Vicente Fernández rechaza trasplante de hígado por temor a que fuera de un gay

Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual

El cantante mexicano Vicente Fernández recordó el momento en que le fue detectado cáncer, luego de que los médicos le encontraran una “bolita” en las vía biliares.

“Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, contó el Charro de Huentitán al programa De Primera Mano.

Debido a la enfermedad, don Chente necesitaba un trasplante de hígado, mismo que se negó a recibir, porque, reveló, no sabía de qué “cabrón” provenía, ni si era homosexual o drogadicto.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, afirmó.

Por lo que Fernández decidió abandonar el hospital donde estaba internado, a pesar de que ya tenían el hígado que le sería trasplantado.

“No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir y me dicen: ‘por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui”, contó.

Tras negarse a realizarse la cirugía, el intérprete detalló que fue trasladado a Chile, donde con ayuda de un robot, pudieron darle la atención necesaria. “Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe cómo fue mi operación”, agregó.

