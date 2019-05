Cepillín sale en defensa de Vicente Fernández y AMLO

Ricardo González Cepillín como buen regio, es franco y directo. Durante su visita a Guadalajara para lo que será El nuevo show de Cepillín que se presentará el 12 de mayo en el Teatro Galerías, el llamado "Payasito de la Tele" habló sobre la noticia reciente que se dio en torno a Vicente Fernández, y que a él de manera personal, le molestó.

“Sólo porque dijo 'yo no quiero el hígado de éste u otro', ya por eso… ¡respétenlo! Los memes me valen, entre más hablen de mi mejor, pero si vengo a defender, aunque no necesita defensa, pero yo vengo a defender a un señor que es parte de la historia de este país. Me súper molesta, que los mismo señores de los medios hagan de Don Vicente Fernández, por un comentario que hizo muy personal, una noticia de ese tipo”.

El artista añadió: “Le abrió la puerta a Gustavo Adolfo Infante, él (Vicente) está en su rancho ya descansando y nos dio toda su vida cantando; llega Gustavo Adolfo, le abren la puerta y toca el tema de su salud y él menciona que no le hubiera gustado que le pusieran un hígado, que vaya a saber de quién fuera, así que menciona lo que dijo. No es homofóbico, ni nada, es una persona normal con defectos, cualidades, aciertos y errores, pero nosotros los 130 millones de mexicanos debemos salir en defensa de él, que es un ícono, que cantamos sus canciones, que nos enamorados de ellas, que la disfrutamos, que no hay fiesta donde falte una de Don Vicente. De repente todos empiezan a sacar la nota, no es por ahí, ¿sabes cuántos gay van a verme a mis shows?… todos, ¿cuántas lesbianas?… todas, ¿cuántos muchachos o muchachas con VIH?… todos y todas”.



Pide disculpas a nombre de los mexicanos

Cepillín con 48 años de carrera, pidió disculpas por las ofensas hacia el "Charro de Huentitán".

“He sembrado 48 años de mi carrera, así como Don Vicente con más de 50 años, como para que yo vea un noticiero de espectáculos, diciendo: 'esto dijo Don Vicente', muy malo. Es para perdonarle todo, una mentada de madres si así fuera, es para perdonarle todo a Don Vicente.

"Señor, a través de los medios, le pido una disculpa por todo lo que se le ha ofendido, a nombre del que quiera unirse a esta disculpa… usted vale más, que ese comentario que hay salido de su boca".

En Guadalajara

El Nuevo Show de Cepillín. 12 de mayo a las 13:30 y 16:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 200 a 400 pesos.

A la defensa de Andrés López Obrador

"Gracias a él vamos a tener un mejor México. Lo agarramos ya a los 66 años, me hubiera gustado agarrarlo hace 18 años. Es un fregón, así como digo una cosa, digo la otra… es un fregón. Está poniendo a todos en su lugar, al rato me pondrá a mi en el mio [risas]".