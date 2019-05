Cepillín: 'Decir adiós es muy feo'

Cepillín está de gira por todo el país con El nuevo show de Cepellín, como parte de su despedida de los escenarios, pues a los 73 años ya considera que es momento de hacerlo por respeto al público.

“Decir adiós es bien gacho, decir adiós es muy feo pero tengo respeto al público. El Cepillín de toda la vida está activo, igual que hace 30. Me adelanto al tiempo que espero vivirlo y decir a los 75… ¡bye! (adiós). Chabelo no dejó a nadie, Capulina no dejó a nadie y yo dejo a mis hijos (Cepi y Franky)”, reveló Ricardo González, mejor conocido como Cepillín.

Tras su último infarto en 2005, el "Payasito de la Tele" mantiene su pasión por vivir y sus ganas de hacer reír a la gente.

“Así soy, no tengo fórmulas. No estudié pedagogía, ni nada pero tengo ese don, un ángel que me papalotea. No respondo si lloran o si se ríen, si cantan, no respondo si se ríe más la mamá que el hijo… no respondo. El ver así a Cepillín, a los 73 años de edad, podrían estar viendo a un viejito, pero viejos los cerros y aquí estoy yo, sigo brincando como toda la vida. Durante la gira canto todos los éxitos y es un show con mis hijos Cepi y Franky”.

Cepillín reconoció que son pocos los artistas que quedan, como Chabelo y él, y habló de esos memes que burlan por sus edades en las redes sociales.

Ambos artistas cuentan con una trayectoria que ya los convierte en personajes emblemáticos en la historia del entretenimiento en México.

“No me importa lo que digan de mi, al final siempre es bueno que hablen. Desde el inicio de mi carrera fui sembrando, y la gente se divertía. Pasé la fama en el canal 2 de la televisión, luego vinieron programas en Monterrey y Guadalajara, y he tenido muchas satisfacciones que pocos han logrado igualar”.









También señaló que Cepillín es más que un personaje: “no interpreto un personaje, me pinto porque me veo bonito, si no estaría despintado, al final queda mi cara, que es mi personalidad. Cuando me vé la gente se regresa el tiempo, porque soy parte de la infancia de muchos”.

Sin miedo al paso del tiempo, pero con el adiós en mente, el "Payasito de la Tele tiene fe", en que la gente le dará larga vida.

“El saber que tengo más de 600 millones de reproducción en canciones, eso me da una gran esperanza de saber que acompañaré a los niños por siempre”.

Cepillín ha encabezado desfiles en Disneylandia, y su historia acumula momentos que podrían ser parte de un libro.

“Después de haber encabezado el desfile de Mickey Mouse en Disneylandia, el actuar ahí, eso no cualquiera lo hace. Hay que prepararse para hacer eso y se logra a través del tiempo. Nunca he estado ni arriba ni bajo, siempre he estado en 'yo'”.

A detalle

27 elepés en tres años

15 mil presentaciones

Invitado de Sergio Checo Pérez

“Estuvimos hace poco grabando un video con Checo Pérez, que nos invitó a subimos a su carro. Pronto lo verán en el canal de Checo”.

