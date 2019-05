Pepe Aguilar toma con humor las confesiones de sus hijos

Pepe Aguilar gusta de compartir en redes sociales y, en especial en su vlog, cómo son los momentos familiares, tanto arriba como abajo del escenario.

Publimetro charló con el cantante y sus hijos Leonardo y Angela, y quedó demostrado que tiene diferentes personalidades.

El cantante de la música mexicana habló sobre la nueva gira de Jaripeo sin fronteras, la música, su faceta como padre y jefe; además de otras confesiones.

“Es importante que ellos dos (Leonardo y Angela) se vayan incorporando o empezado desde cero con el concepto (jaripeo), porque el público que los sigue también se hace dueño del concepto, lo aceptan y conocen desde un principio, al igual que ellos. Los que me siguen, tanto los que vieron el espectáculo de mis padres (Antonio Aguilar y Flor Silvestre) como los que nunca me habían visto montar a caballo, se sorprenden con este espectáculo. Hay fans míos que tienen 20 años siguiéndome, pero nunca me habían visto montar un caballo. Es como un concepto bien padre y familiar que trae recuerdos. A estas alturas, el sorprenderte de algo, siempre se agradece”, dijo Pepe Aguilar.

El artista mexicano tiene diferentes shows a lo largo del año, que va desde los palenques, auditorios, arenas hasta jaripeos.

“Se trata de hacer conceptos como Pepe Aguilar presenta Jaripeo sin fronteras; así que habrá muchas cosas, tal vez un show con sinfónica”, adelantó.





Tener a padre e hijos en la charla, resultó lleno de momentos divertidos, que sirvieron para conocer aspectos distintos de cada uno, incluido lo bueno y malo.

“Debo confesar que como jefe soy más pasalón (sic) que como papá. Como jefe soy un colega y artista, me clavo más en qué y cómo deben hacerlo, pero si la riegan no hay ningún problema; si se aferran entonces sí, soy como un especie de espejo de cómo quieran verse reflejados”.

“Mientras que como papá, a mis 50 años sigo aprendiendo, porque los hijos son lo mejores maestros. Siempre me preguntó hasta dónde puedo modificar sus personalidades, porque es una vida o alma, en la cual no quieres interferir mucho. ¿Hasta dónde puedo dejar que se caigan?, eso me tiene muy estresado, porque soy un papá medio intenso, buena onda, porque los entiendo. Soy medio extremoso porque tengo cuatro hijos, y los tres que andan conmigo son muy lindos, pero intensos con las hormonas a todo lo que da en algunos casos. No trato de traumarlos, es como un juego como de ajedrez, porque me gusta pensar mucho en cómo ser buen padre".

Leonardo y Angela revelaron que su relación con su padre está llena de contrastes.

“Cada cosa que vives te inspira para algo, cada acción tiene una reacción y las canciones son igual. Mi papá quiere que seamos felices y no necesariamente significa hacer música o estar en la industria, pero esa es la decisión que mi hermano y yo hemos tomado Me dio una época donde escribí una canción diaria y algunas me salieron horribles , pero otras muy buenas; además de un par de canciones rancheras mías que ya quiero grabar”, dijo Angela.

Jaripeo sin fronteras realiza una nueva gira por Estados Unidos y México; también ya se tiene en la mira llevarlo a Colombia y España.

“Vamos a hacer el Jaripeo sin fronteras durante dos años para que toda la gente lo vea, la única novedad es que en Estados Unidos ya no va Christian Nodal, sino Paquita la del Barrio y hay más caballos. Angela está empezando a montar, pero estarán los recortadores españoles, los Cuernos Chuecos, los hermanos Rivera, es un espectáculo familiar de tres horas y cada show es distinto”, agregó Pepe Aguilar

Confesiones entre familia

¿Explotación?

Pepe Aguilar bromeó en torno al tema de la “explotación de sus hijos”, que se ha ventilado en varios medios.

“Sinceramente ya vi la serie de Luisito Rey (Luis Miguel), la verdad me ha faltado y sinceramente tengo que hacer más cosas, pero hay poco a poco voy a volver a verla. Ellos (hijos) están bien entrenados, porque si fuera otra cosa los amarro”, confesó Pepe y Angela agregó: “Se me hace muy chistoso porque han salido muchas notas diciendo eso, no sé de dónde lo sacaron. Nosotros estamos explotando a mi papá, porque nos está educando arriba del escenario, para nada nos está explotando a nosotros”.

Virtudes y defectos

Leonardo: “La perseverancia es una virtud de mi padre y algo malo, no puede dejar de trabajar… ¡nunca”. Angela está enfocada en su trabajo. De cosas malas… ¿que será?, que las muchachas que me gustan, siempre las critica y no las saluda”. “Siento que mi hermano merece mejor de las personas que se busca”, agregó Angela.

Pepe: Leonardo tiene una personalidad padre, que no le da pena nada. Llega a obsesionarse con las cosas para bien. Lo criticable, que puede ser a veces un poco testarudo el muchacho. Angela tiene una sensibilidad bonita, siempre está de buenas, pero últimamente ha cambiado un poco [risas]. Lo malo, puede llegar a ser igual, como burro desbocado con los muchachos… le gusta todo”.

Angela: “Mi papá es honesto, y trabajador. Me ha enseñado mucho, de cómo es ganarte la vida con esfuerzo. Lo malo es que es horrible cuando te está diciendo algo, siempre sabe donde pegarte. Aparte siempre trae lentes, así que no sabes a quién está regañando”.

Redes sociales

“Ahorita sacan un montón de cosas porque es muy fácil hablar o escribir, pero como digo en la canción de Prometiste, no tiene la culpa el que promete, sino el que lo cree. Así que no tiene la culpa el que escribe babosadas, sino el que las cree”, añadió Pepe.

Fotógrafo frustrado

“¡Estoy frustrado! Me gustaría tomar mejores fotos pero soy flojo. Aunque sepa mucha de camaritas (Leonardo), de repente tomo fotos con mis celular que ya quisiera”.

Flor Silvestre

“Estuvo malita hace más de un mes, fue la segunda vez. Tuvo una pequeña recaída pero está perfecta. Lo que les puedo decir, es que no tiene una enfermedad terminal que ponga en riesgo su vida, la única enfermedad que pudiera tener se llama años”.

De gira

Guadalajara. 19 de mayo, 19:00 horas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Ciudad de México. 4 de octubre, Arena Ciudad de México.





