Proyectarán final de Game Of Thrones en salas de cine

Game Of Thrones está en la recta final y al igual que con el primer episodio de la temporada que marcará el fin de la serie, Cinemex y HBO proyectarán el capítulo final en complejos seleccionados a nivel nacional.

A partir de este 14 de mayo se anunciará la dinámica para poder ganar boletos para las funciones especiales del final de temporada de Game of Thrones que tendrán lugar en diferentes salas de Cinemex de la República Mexicana.

Los boletos para disfrutar el último episodio de la serie en salas de cines participantes no estarán a la venta.

