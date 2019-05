El Gallo Elizalde sufre quemaduras durante un concierto

View this post on Instagram

Olvidar es algo que yo jamas aprendi, menos hoy que me haces tanta falta, te recuerdo como si hubiera sido ayer que disfrute tu sonrisa por ultima vez, #porsiemprevencedor como amigo, como hermano no hay comparación tu talento y tu sencillez te valieron para que tu fueras el mejor eso lo dice la gente no lo digo yo #valentinelizalde FELICIDADES!!! a mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi amigo y mi hermano hasta el cielo con amor y cariño de tu hermano que tanto te quiere y de toda tu gente que te sigue recordando!!