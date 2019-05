María José saborea su combo musical

María José vive un 2019, como jamás se hubiera imaginado y sólo lo añoraba en sueños: lanzar disco, hacer teatro y televisión al mismo tiempo.

La cantante mexicana está de promoción en Guadalajara, pero también alejada de la Ciudad de México, por la cuestión de la contingencia atmosférica.

“Ahorita estoy en un viaje todo incluido, así que me siento sumamente bendecida. Estoy en ambas televisoras (Televisa y TV Azteca), y eso habla de una apertura increíble de las empresas de comunicación en México, no solamente de las televisoras que siempre vimos que había un poquito de pique.

"Me siento bendecida, porque estoy por empezar teatro, justamente vendremos a Guadalajara con un elenco impresionante en Jesucristo Súper Estrella, que es de las obras mas icónicas del teatro musical. Los ensayos ya están corriendo, por lo que estoy emocionada de ser María Magdalena, en realidad la obra la lleva Beto Cuevas y Erik Rubín, que son Judas y Jesús, pero las canciones que canto son muy icónicas dentro de la obra y mundo musical, es un gran halago que me hayan considerado. Serán pocas funciones, precisamente porque la agenda de todos los artistas son complicadas”, comentó María José.

La cantante divide sus tiempos entre su gira musical y las grabaciones de los programas de televisión.

“El de televisa se presenta todos los días a las 18:00 con Esta historia me suena, que una vez que termine en la pantalla en junio, vamos a grabar la segunda temporada y vamos a hacer el primer capítulo que será sobre la canción escrita por Paty Cantú. Además, de los programas de México tiene talento por Azteca Uno”.





Publicidad





La Josa lanzará su nuevo disco el próximo 7 de junio, que reúne a varios invitados especiales.

“Conexión saldrá el 7 de junio y acabamos de lanzar apenas el segundo sencillo a nivel digital. Es un disco en vivo, es el segundo Conexión que se hace con el sello de Seitrack, porque el primero fue de Ana Torroja; de alguna manera cada disquera le pone nombre diferentes a sus discos en vivo. Hice un escenario que no fuera el típico escenario, porque normalmente vemos un escenario plano con los músicos alrededor, y justamente quería hacer conexión con la gente, por eso hicimos unos andamios para colocar al público y pudiera verme desde todos los ángulos. Ahora el reto será tratar de llevar esto de gira en los escenarios más grandes”.

Con 24 años de carrera artística, la cantante compartió que no es fácil hacer un disco con invitados.

“Es como armar una boda, tienes muchas peticiones, una carta amplia, pero hay unos que se pueden y otros que no, porque cada uno tenía una agenda muy diferente. Hay artistas que no pudieron como Ana Gabriel, Alejandro Fernández y La Sonora Santanera. Los demás fue mas sencillo como Yuri y Carlos Rivera, que tuvimos que grabarlos en dos días diferentes. Las niñas de Ha*Ash me mandaron una canción que escribieron con Kany García, y me fascinó”.

Lista de pendientes

María José externó que la carrera requiere muchos sacrificios.

“Siempre hay que innovar y renovarse como artista. No podemos estar en la zona de confort, por eso mi vida es comer pechuga-lechuga, hacer ejercicio y tener una disciplina. En mi lista de pendientes, es hacer un tema con Alejandro Fernández, espero que llegue pronto, igual con Ana Gabriel y un dueto con Daniela Romo que son artistas que han marcado mi vida. También, poder ir a Sudamérica, regresar a España, pero todo será poco a poco. Los artistas somos como los hoteles, con temporada alta y baja”.

Rol de mamá

María José recién celebró el Día de las Madres y compartió un momento emotivo con su hija de cuatro años y medio, y reveló queestá muy consentida.

“Soy una mamá presente, aunque me la pase viajando, prefiero no dormir y sacrificar cosas por estar con ella. Cada vez que canto… ¡me calla!, pero cada vez que canto, significa que me voy. Tiene cuatro años y medio y me dice: 'quítate que ahí te voy', pero lo que quiera hacer ella, si quiere ser una doctora, que sería muy folclórica porque le gusta ponerse mis plumas, siempre la dejo ser. Sí, es muy consentida pero es la única que tengo, la única que voy a tener y me costo muchísimo trabajo, por lo que para mí es un gran milagro”.

En sus palabras

“En este momento en México estamos a la expectativa de lo que sucederá con este gobierno, qué va a pasar, la situación está difícil; así que tener tanto trabajo, es una gran bendición”.

María José, cantante.

TE RECOMENDAMOS: