Keanu Reeves: 'Me gusta mirar la fama desde lejos'

Keanu Reeves es un hombre que no le gusta estar bajo los reflectores, pero como artista sabe que debe asumir el rol de la fama y hacer entrevistas debido a que son parte de la profesión.

Tras colocar sus huellas y firma en el Paseo de la Fama en Hollywood este 14 de mayo, el actor charló con Publimetro sobre estos momentos que lo alejan de ese mundo que suele disfrutar en solitario.

El actor, director, produc­tor y músico tiene 35 años de carrera y señaló que mientras se divierta en su trabajo, lo seguirá haciendo de manera continua. El artista compartió lo que más disfruta y molesta de su trabajo, pero sobre todo esa manera de ir por la vida bajo sus propias reglas.

¿Qué tanto disfrutas el caos de la industria?

— Cuando conoces tan bien un medio como en el que tra­bajo, sabes cuáles son los pros y contras. He realizado proyectos que me generan diversión y aprendizajes. Me gusta mirar la fama desde lejos y me gusta ver el mundo de cer­ca. Me molesta esa obsesión de querer entrar en la vida privada de las celebridades, porque al final son seres humanos. Soy alguien que le gusta ir a comprar comida a la calle, viajar en metro y caminar; que la gente grabe no me molesta, porque es una nece­sidad natural en ellos.

Tengo la posibilidad de aparecer y luego hacerme invisible ante las cámaras [risas].

No suelo ver los videos en los que me graban en la calle. Sí escucho que alguien los comparte en las redes sociales, pero no sé cuántos hay. ¿Espías? Sí. Sí, supongo que es como una invasión de la privacidad, pero nunca me preguntan.

¿Cómo vives las cintas de acción a los 54 años?

— ¿Estoy ya viejo [risas]? Um, sí es difícil, pero aún me atrevo a realizar algunas escenas, es como un juego de resistencia. Este año cumpliré 55 años, pero creo que me encuentro en una buena condición física y emocional. He tenido la fortuna de tener entrenamientos especiales, por eso cada vez me puse mejor [risas].

La bondad de John Wick es la que permite vivir nuevas experiencias a Keanu Reeves, como todo el trabajo de judo, uso de las armas, cuchillos, espadas y algunos paseos a caballo. Siempre agradez­co hacer cosas nuevas para aprender.

¿Que tan empoderado es John Wick?

— ¡Bastante! Lo que me gusta del personaje es que a pesar de estar rodeado de tanta violencia, tiene una gran sensibilidad. Empode­rada es Halle Berry, quien es una mujer maravillosa, que aportó ese poder femenino en la película. Ella es muy buena en el drama, pero más con la acción.





¿Qué tan parecido podrías ser del personaje?

— Sabes que John Wick es un solitario, tiene que valerse por sí mismo. En lo personal siempre busco mis propios espacios, de repente me escondo, pero disfruto de la adrenalina de la vida, con esto no quiero decir la violencia y la sangre. Al final, queremos ser felices y lucha­mos por una mejor vida.

¿Habrá más John Wick?

— No sé, no somos Marvel para hacer más de tres películas [risas], pero hay que disfrutar de esta entrega que tiene todos los ingredien­tes y la mano del director Chad Stahelski para que la disfruten en las salas de cine.

Se dice que el mundo de John Wick continuará más allá de la pantalla grande con la serie de televisión derivada The Continental; y con la película spin-off Ballerina, que sigue a un asesino de niños en el mundo de John Wick.

¿Cuál es el mayor secreto de Keanu Reeves?

— Que soy divertido y ju­guetón, pero no se lo digas a nadie [risas].

Lo que viene

Tiene siete proyectos en puerta que incluyen cine, televisión y un doblaje en Toy Story 4 con el personaje de Duke Caboom.

En sus palabras

“Este año cumpliré 55 años, pero creo que me encuentro en una buena condición física y emocional”.

