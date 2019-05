Simón Grossmann: “México es para un músico latinoamericano lo que Los Ángeles para un actor”

Simón Grossmann camina por la vida con su buena vibra, tan refrescante y natural, como su ‘Agüitaecoco’.

Recién llegado de su Tour Mujer eléctrica, aprovechamos un receso, antes de que marche a España, para que nos cuente como se está cumpliendo su sueño que le llegó sin previo aviso.

“Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer por ti”

Hijo de la nueva generación digital de artistas que se crean en Soundcloud y se extienden por las redes sociales.

Simón lleva sin parar desde 2017 cuando sale Ciclo, su álbum debut que obtuvo casi 3 millones de ‘streams’.

“Ahorita no quiero esperar mucho ni adelantarme: que la vida me sorprenda y esperamos que el destino me complazca”.

Especial

BRINDO

Gabriel García Márquez creía que la vida es una continua sucesión de oportunidades y hay que agarrarlas al vuelo: Simón ya lo ha hecho.

“Vivimos un buen momento en el que se está recuperando el amor a la música”

El productor José Luis Pardo – conocido como DJ Afro- y ex componente de Amigos Invisibles, creyó en él desde el primer momento.

Simón nace en Caracas hace veinticinco años pero reside en Miami desde hace diez.

“Cuando algo me gusta me voy a fondo”

No concibe la vida sin poder pasear por la playa y comerse unas buenas arepas.

En 2017 fue telonero de Rawayana en su Trippy Caribbean Tour por Estados Unidos.

CERRANDO CICLOS

Para sus canciones se inspira en el amor, las cosas sencillas y los ciclos de la vida.

Acaba de cerrar uno para comenzar otro y ya anda experimentando y componiendo nuevo material.

“ La vida es un ciclo ya me decidí “

Sabe jugar con su voz más rasgada o más sensual y tiene un estilo propio: mezcolanza de folk acústico, rock latino, blues, reggae, bossa-nova y ritmos caribeños.

“Qué tu y yo estamos hechos justamente para los dos”

P-Si tuvieras que elegir una de tus canciones para definir tu estado actual?

R-Como está ahorita Venezuela me siento entre la esperanza y la desesperanza.

Creo que elegiría la canción ‘Luna llena’ que se pregunta porqué ya no está y porqué se fue. Las últimas líneas dice:

“Luna llena a ver si apareces. Luna llena por favor aparece, luna llena por fin apareces.”

Al final es esa búsqueda de la luna que uno espera y siempre aparece, porque viene todos los meses.

No podemos perder la esperanza.Soy optimista al cien por ciento.

P-Cuándo te diste cuenta que podías dedicarte a la música de manera profesional?

R-Cuando yo empecé a hacer canciones obviamente soñaba con eso pero nunca pensé que se fuera a convertir en mi carrera.

Un día que estaba pasando un momento malo y quería salir de eso, pensé: quiero hacer algo, tener un proyecto profesional y con unas canciones que tenía contacté a DJ Afro (José Luis Pardo) y era algo que se salía de mi realidad.

Le envié un correo electrónico -a ver si respondía- y solo le pedí consejos de a ver qué se podía hacer con mis canciones… y le encantó. Me invitó a Nueva York y regresé con un disco.

Ahí me di cuenta que esto era real (2017). Así fue como asumí el rol de mi carrera y aunque lo busqué, sin darme cuenta: pasó de repente, pues.

P-Creciste escuchando al gran Chichí Peralta en tus escapadas familiares a Isla Margarita?Te marcó a la hora de decidir ser artista?

R-Mi padre era reportero y muchos veranos se quedaba en Caracas porque le tocaba trabajar.

Yo soy el cuarto de cinco hermanos y mientras ellos se iban de campamento, yo en los primeros años de mi vida me iba en el auto con mi mamá a Isla Margarita. Ahí escuchaba a Juan a Luis Guerra; Chichi Peralta….

“La vida es muy fácil me atrevo a decir, cuando hay amores que te hacen reír”

No entiendo como amigos míos a los que les encanta la música y saben tanto, no tocan ningún instrumento y siendo tan fan, no les provoca entrar a fondo con ello.

Me parece como algo extraño y absurdo.

P-Cómo se presenta el verano? Empiezas a viajar ahorita otra vez?

R-Vamos a Madrid y Barcelona por primera vez. Estoy muy emocionado porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo.

En agosto llevo el proyecto a México y estoy nervioso pero al mismo tiempo emocionado.

De hecho me mudo allá porque la escena musical es muy grande y activa, ya que aquí no es así.

Me considero venezolano y también de Miami y acá llevo diez años.

Sin embargo, un proyecto como el mío es en CDMX donde tiene que estar.

México es para un músico latinoamericano lo que Los Ángeles es para un actor de cine.

P- De todas las canciones que has escrito cuál es la que tiene más sentimiento, la romántica por excelencia?

R- ‘Brindo’ es la más personal y donde más me llego a lo hondo de mí.

UN CAFÉ CON

En este apartado confidencial, Simón nos da unos ‘tips’ para disfrutar de Miami, ciudad ardiente como un volcán.

P-Cuál es tu rincón preferido de Miami para relajarte y desconectar?

R-La playa es mi lugar favorito de toda la vida. Para ver el atardecer, claro… el amanecer no, porque es muy temprano.

P-Entonces se puede decir que eres un ave diurna o nocturna?

R-Soy cien por ciento nocturno pero tengo mis etapas en las que soy nocturno-rumbero y otras, en las que digo “vamos a dedicarnos a recuperar el espíritu” y a veces, se sale los viernes y no los sábados.

P-Qué música estás escuchando?

R-Música en inglés: Tom Mish, Parcels, Anderson Pack y Maggie Rogers que tiene una personalidad única y está rescatando el pop como era hace quince años.

Hace música que vende y que es personal, hecha con sentimiento y cariño. Algo que se está recuperando ahora, la importancia de lo que quiere decir el artista.

Las plataformas nos han dado la oportunidad de ser independientes por mucho tiempo. Entendemos el artista como un negocio.

Las disqueras están dando más libertad al artista en cómo se presenta su proyecto. Porque sabemos más que antes y eso está ocurriendo en el Pop.

Hoy en día uno graba una canción con la computadora y se sube a una plataforma.

La canción se hace famosa y sigue siendo suya, del artista que es independiente. Te permite ser entrepreneur.

P-En qué momento estás ahora musicalmente?

R-Quiero ir por una onda más divertida y más bailable, por ahí estoy virando. Sin perder lo que soy pero más relajado y sin analizar tanto.

P-Qué local está bueno para ver conciertos en directo para alguien que venga de turismo a Miami?

R-Wynwood Yard, Gramps y Churchill’s por ejemplo.

En Miami hay mucho talento pero hay pocas plataformas.

Hialeah, es un grupo de rock muy bueno de acá que me gusta.

P- En menos de tres meses te mudas a México, con que expectativas vas para allá?

R-Ahorita no quiero esperar mucho

ni adelantarme: que la vida me sorprenda y esperamos que el destino me complazca.

El tiempo y las preguntas se nos van sin darnos cuenta. Nos despedimos brindando con unos buenos mezcales, de esos que no le faltarán cuando entre en tierras aztecas porque Simón llega para quedarse.