Enrique Arce, de La casa de papel a Terminator

Enrique Arce recuerda que de niño en Valencia, España, siempre le gustó estar bajo las miradas y llamar la atención.

Su carrera como actor lleva más de 23 años, pero ha sido la serie La casa de papel que lo ha puesto bajo los reflectores, y que le ha permitido hacer cine y televisión fuera de su país.

El actor y escritor estuvo en Guadalajara, donde participó en la cinta El rey de todo el mundo, bajo la dirección de Carlos Saura.

"Trabajar con Carlos Saura y Vittorio Storaro, es un sueño cumplido. Siempre tienes ganas de trabajar con gente que has visto tantísimo en el cine desde pequeño, desde antes de querer o creer que podía ser actor, uno ya sabía de estas dos personas. Me vienen a la cabeza películas como Apocalipsis Now, El último emperador de Storaro; Carlos Saura otras tantas, es una de las grandes leyendas del cine español. Es un regalo de la vida, me lo llevaré a la tumba son esa cosas que recordaré a final de mi carrera".

"A las órdenes de dos grandes maestros, dos leyendas vivas del séptimo arte. Carlos Saura y Vittorio Storaro, siete nominaciones a los Óscar entre ambos. Otro improbable regalo de la vida”, comentó Enrique Arce a Publimetro.

Enrique Arce hace el rol de Arturo Román, uno de los personajes más odiados en La casa de papel, una serie que estrenará su tercera temporada el 19 de julio por Netflix.

“La casa de papel ha influido en un mi vida, en mi carrera a un nivel estelar porque los que hemos sido partícipes, sobre todo los nueve protagonistas, que hemos estado participando en La casa de papel, el mundo nos ha puesto la vistas encima, de repente existimos en otros países de donde nos llaman para proyectos. La casa de papel sido una bendición para todos, muchas veces nos hemos sentido alguna vez sobre expuestos, pero eso sólo puede significar que hemos hecho la cosas bien".

"Además viene bien no sólo a nosotros, a los nueve actores que hemos tenido la surte de participar con mayor presencia, sino a todo el colectivo de la ficción española, porque de repente Netflix nos ha puesto el ojo encima ,montado acá (España) estudios, así que va a dar mucho trabaja a compañeros. Ha influido y beneficiado no sólo a nosotros directamente, sino indirectamente a todo el colectivo de ficción de cine y televisión en España”.

El actor español, que recientemente promociona su libro La grandeza de las cosas sin nombre, también tiene estrenará la cinta Terminator: Dark fate en noviembre.

“Fueron de esas otras maravillosas experiencias en la que tengo un papel chiquito pero muy bien aprovechado, donde disfruté como un niño y fue cómo estar rodando un video juego. No daba crédito a todo lo que estaba viendo de efectos y cómo funcionaba con tal cantidad de gente,que estuvo en este proyecto. Ver cómo todo está perfectamente hilvanado, era de esas otras casillas de poner 'X' como el sueño cumplido":

"Siempre dije quiero estar un día en una súper producción americana, es algo lo dices y lo pones en el universo, pero nunca tienes claro que vaya a suceder, pues me ha sucedido en este año loco y mágico que ha sido 2018 y 2019".

El artista señaló que es una gran oportunidad para todos que las distancias entre el cine y la televisión se han acortado.

"La distancias entre el cine y la televisión se han acortado mucho. Creo que en Estados Unidos la televisión que se está haciendo es de más calidad que el cine, las historias que se cuentan son más interesantes, los medios son tantos o mejores que en el cine por estas plataformas tipo Netflix o Amazon. creo que las distancias se han acortado mucho; incluso antes no veías a algún actor de cine hollywoodense trabajando en televisión , y a ahora los vez por docenas, incluso directores punteros que también se ponen a hacer series en la pantalla chica".

Lo que viene

Enrique Arce tiene varios proyectos y estrenos para 2019, los cuales serán en cine y televisión.

“Estoy de promoción con mi novela (La grandeza de las cosas sin nombre), en otros países. Sigo rondando La casa de papel y es un auténtico bombazo, y va a dejar a la gente boquiabierto. Estrenos de película: Terminator; Amor en polvo, una producción española que se estrenará en junio , y estoy para alguna película de un director legendario, que estamos a punto de tal, que no te puedo decir quién es, ni cuál director, pero el año viene cargado de ilusión y de cosas buenas por delante".

En Guadalajara

Enrique Arce estuvo en Guadalajara para sumarse al rodaje de El rey de todo el mundo, donde tiene un papel en la historia.

"Es un personaje secundario de apenas dos sesiones, pero yo estaba con La casa de papel, pero al final pude tener unos días para ir. Es el padre de la protagonista, con la que tiene una relación distante durante toda su vida. Es un personaje pequeño pero que tiene su importancia, no tanto dentro de la historia, pero sí en la vida de ella, en lo que hace y lo que lleva a hacer a ella posteriormente".

