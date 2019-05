Mon Laferte molesta ante abucheos durante un festival

Mon Laferte tuvo momentos dulce y amargos este fin de semana. Primero presumió una imagen, en la que aparece posando junto al doble disco de platino por Norma en México y doble disco de platino en Chile por Norma; además de un reconocimiento especial por un millón y medio de discos vendidos en el mundo con sus tres últimos álbumes.

Por otro lado, el fin de semana se presentó en el Festival Pulso GNP en Querétaro. La cantante chilena apareció en el escenario casi al mismo tiempo que Caifanes y previo a Interpol, el problema vino cuando algunos asistentes comenzaron a abuchearla y a pedir a Interpol.

"No estén mamando con Interperol, ya viene, ya saben la hora… ¡no mamen! Esta el horario publicado, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar, ahora nos toca a nosotros así que no estén mamando, ¿ok?, fue el mensaje que dio la cantautora, como una manera de pedir respeto a una parte de los asistentes.

Mon Laferte ha confesado a lo largo de su carrera que suele tener un carácter difícil, y ha compartido momentos complicados arriba de los escenarios.

"Mi gente querida, ayer fue el último show en Coachella y me sentí muy feliz sobre el escenario, tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar, hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir. ¿Por qué comparto esto? Porque me es muy difícil avanzar intentado ocultar los estragos de mi personalidad, la depresión es ciega, a veces puedes tenerlo todo y aún así estar deprimida.

"Mi vida los últimos años ha sido una montaña rusa y supongo que ahora me pasa la cuenta. Ahora solo quiero volver a enamorarme de las canciones. Si hay alguien ahí que tenga depre, ánimo, un día a la vez. A modo simbólico me corté el pelo y estoy dejando que asomen con libertad mis blancos cabellos. A dos semanas de cumplir 36 años, estoy viva aún, medio golpeada, pero viva", señaló el pasado mes de abril en sus redes sociales.

Celebra 12 años en México

Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar el 2 de mayo de 1983, y cumplió recientemente 36 años.

"Me crecieron un montón las canas. En un mes (junio) cumpliré 12 años viviendo en la Ciudad de México y amo cada rincón de este lugar. ¿A ustedes también los marea el calor? Nunca me tocó tan caliente la cosa por acá".



TE RECOMENDAMOS: