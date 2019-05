Emmanuel Horvilleur revela su insaciable apetito musical

Emmanuel Horvilleur lanzará nuevo material discográfico, que saldrá el próximo 31 de mayo. Ante un pausa de Illya Kuryaki and The Valderramas (IKV), el músico argentino realiza una gira por México, que concluirá el jueves con un show en Ciudad de México.

“Como todo romance de años ya hay como confianza y cariño. La primera vez que estuvimos fue en el año de 1996. Hay algo en el aire que me recuerda varias situaciones a lo largo del tiempo. En lo musical quiero llegar a saciar mi apetito, pero bueno siempre hay un horizonte que puede presentar nuevos desafíos”, comentó el músico argentino.

Emmanuel Horvilleur, parte del dúo Illya Kuryaki and the Valderramas, tiene todo listo para el lanzamiento de su quinto álbum de estudio como solista, que romperá un silencio de nueve años desde la publicación de Amor en polvo.

“Es un disco al que dejé entrar algunas personalidades que alimentaron bien el disco. Le di su tiempo porque no estuvimos apurados, así que ya sacamos cuatro sencillos pero se le suman siete (temas) más. Es un disco bastante ecléctico y diverso en sonido, composición, canción y los lugares a donde va, pero a la vez soy yo”.

Con una larga trayectoria en los escenarios, el cantante busca transformar su propia manera de crear música.

“Intento que la música también me sorprenda, y haya nuevos desafíos. Obviamente hay un montón de cosas que ya son clásicas mías, a estas alturas creo tener mi sello. A la vez, me gusta que haya cosas nuevas, siempre es parte de mi sonido, la renovación y experimentación”.





El músico compartió su manera de ver a la industria, donde todo se genera a una gran velocidad.

“Este mundo es un poco cruel, por momentos te puede confundir, sobre todo siendo un músico. Lo mío pasa por otro lado, la música no son números, aunque ahora parezca que la música es otra cosa. A lo largo de la historia ha habido bandas que han tenido un éxito terrible en un momento y después se los lleva la… ambulancia”, haciendo referencia al paso de una por la calle.

“Gente como yo, que ya tiene experiencia, tiene que parar un poco la pelota y decir cuál es mi papel acá, que es hacer discos, música y shows, ya sea siendo Emmanuel Horvilleur o Illya, pero siempre disfrutando. A estas alturas, con tantos discos, escucho todo pero nada me asusta”.

Juego de Tronos

El cantante argentino reveló que es un gran fan de la serie Game of thrones, y aún no ha visto el capítulo final, porque quiere hacerlo con su hijo.

"Dicen que no está tan bueno el final, pero creo que tampoco se le puede pedir tanto, porque a veces los finales no son tan buenos. El último capítulo no acabará con esa comunión que tuve con mi hijo durante todas las temporadas".

Con mi hijo vinos todo game of thrones y como estoy en Mexico el capítulo final se pospone una semana para nosotros … obvio que hay riesgo de spoilers pero el placer de verlo juntos es más q todo — Emmanuel Horvilleur (@emmahorvilleur1) May 20, 2019

Colaboraciones

Emmanuel se define como un inquieto y eso se observa en sus colaboraciones: “Me junté con Vicentico para hacer dos canciones, ninguna fue al disco, pero están guardadas; ahora, me junté hace unos días en Buenos Aires con Jay de la Cueva para otra canción que ya veremos cómo sale a la luz.

"La estoy pasando bien y también descubriendo nuevas formas, eso me pone bien. Este disco trae un tema que hicimos con Leonel García de Sin Bandera, lo escribimos pero yo le mandé la música y la letra salió por Whatsapp… fue gracioso, pero digamos que no deja de ser un disco mío, que tiene 11 canciones que espero que le guste a la gente”.

En Guadalajara

22 de mayo a las 21:00 horas en el Anexo Independencia. Boleto: 300 pesos.

Se suma otra fecha en Mexico !!!! [email protected] este jueves 23 de mayo !!! pic.twitter.com/rMr46TGLuj — Emmanuel Horvilleur (@emmahorvilleur1) May 19, 2019

