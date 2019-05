J Balvin, Kygo y A$AP Rocky en la décima edición del Hellow Festival

El Hellow Festival tendrá su décima edición y por lo tanto ha preparado una mega fiesta musical este próximo sábado 24 de agosto en el Parque Fundidora, donde los encargados de poner a bailar a todos serán: J Balvin, Kygo y A$AP Rocky, celebrando una década de hacer historia en la cultura de los festivales de música en México.

Estos artistas juntos suman más de 90 millones de escuchas mensuales en plataformas de streaming, es por eso que han sido seleccionados como headliners del festejo de los primeros 10 Hellow Festival.

Para Hellow Festival será una hazaña y legado traer por primera vez a México a los artistas más deseados por el público, hablando de A$AP Rocky, para darle ese toque de hip hop.

A su vez, en el caso del colombiano J Balvin, es la primera inclusión urbana en la historia del festival, además de ser un artista que engloba las cosas favoritas de Hellow: música, diseño, estilo y diversión.

En la parte electrónica del evento Kygo es la apuesta, ya que es considerado un referente en la cultura pop, como productor, compositor y DJ, su más reciente lanzamiento Carry On, junto a Rita Ora para el soundtrack de Detective Pikachu.

Pero las doce horas de música serán muy diversas con la presencia de ZHU, Honne, Matoma, Caloncho, Los Amigos Invisibles, C. Tangana, KHEA, Viceroy, Slenderbodies, Clubz, Mikey Lion b2b Lee Reynolds, Party Pupils, The Him, Midnight Kids, Jessica Audiffred, Debit, Francesca Lombardo, Quantic, Al Ross, AAAA, Efelante, Midnight Generation, Sailawway, Bajo Fuego, Flor Capistran, SBM, Ilse Hendrix, Marcelo Gamboa y más artistas por anunciar.

Este año sorprenderán los cinco escenarios entre los que regresa por aclamación popular la Underground Tent, en la que se darán cita los amantes de la electrónica underground, y un escenario con el que Hellow Festival conmemorará sus inicios impulsando bandas latinoamericanas.

El boleto Vip Side Stage contará con una vista privilegiada de los escenarios principales además de su propia área de alimentos y bebidas, baños y acceso al side stage en escenarios principales.

El ya tradicional Hellow Market regresa con la mejor curaduría de marcas emergentes de moda, diseño, belleza, accesorios, zapatos, objetos de deseo, arte y más.

Este año dentro de las áreas recreativas se introduce Hellow Park, espacio que servirá para divertirse y hacer actividades paralelas al festival entre bandas y djs sonando en el parque fundidora.

La venta de boletos inicia este martes 21 de mayo, a través de www.hellowfestival.com y puntos fijos.

Precio de Boletos:

*más cargos por servicio

FASE 1: $1,099

FASE 2: $1,299

FASE 3: $1,499

Taquilla el día del Evento: $1,799

VIP SIDE STAGE: $ 2,649

PLATINUM: $ 4,999