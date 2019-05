Motorama mantiene intacta su esencia musical

Desde Rusia llega una de las bandas más icónicas del post punk a México: Motorama.

La agrupación conformada por Vlad Parshin, Irene Parshina y Maxim Polivanov regresará para presentarse ante sus fieles y aliados seguidores mexicanos, para presentar su material discográfico más reciente: Many Nights.

La banda comenzó este año su gira por Europa, luego Sudamérica y después de sus presentaciones en México continuará su paso musical por China, Corea, Japón, Taiwán y Filipinas.

“Para los conciertos en México preparamos veinte canciones de diferentes discos”, comentó en entrevista Vlad Parshin, quien agregó sobre los 15 años que tienen de trayectoria: “Para mí, no se siente como 15 años. Tuvimos varios años aburridos, sin giras, ni composición de canciones a finales del Siglo XX. Así que diría que somos una banda de diez años”, comentó Vlad Parshin.

Motorama mantiene su elegante post-punk, que ha encontrado en los latinoamericanos un público fiel y cautivo.

“Cada vez que nos confirman gira por Latinoamérica, lo primero que se viene a la mente son los seguidores; luego pienso en las montañas, los enormes árboles y las plantas exóticas”.

"Many Nights" is out today. Available on the @Talitres web store: https://t.co/ySJeDfJOfT or any other record stores and digital platforms pic.twitter.com/9GRbd4Br5r

— Motorama (@motorama_tweet) September 21, 2018