Café Tacvba, Babasónicos, Billy Idol y The Kooks encabezan el Festival Coordenada

El Festival Tecate Coordenada se llevará a cabo en Guadalajara por sexto año consecutivo con una gran selección de bandas nacionales e internacionales el próximo 18 y 19 de octubre. Hasta este jueves se darán a conocer los precios, y la nueva sede, que sería la explanada del Estadio Akron, para dejar definitivamente el Parque Trasloma.

Desde 2014 se realiza este festival, que ha traído a bandas como Editors, The Hives, Bloc Party y Caballo Dorado, entre otras.

El Festival Tecate Coordenada presentó el cartel de este año con una gran selección de bandas nacionales e internacionales, que serán en total agrupaciones arriba de los escenarios.

Aquí el line up con el que Guadalajara vibrará en su festival este 18 y 19 de octubre. Preventa @Citibanamex 28 y 29 de mayo, con 3 MSI.

Más de 40 artistas y bandas conforman el cartel del Coordenada 2019. Este año está encabezado por Billy Idol, Babasónicos, Café Tacvba, LP, Ska-P, The Neighbourhood, The Kooks, Vampire Weekend y Juanes, entre otros.

Bunbury, The Offspring, Panteón Rococó, Cypress Hill, Fobia, Deadmou5, Zoé, St. Vincent, Kase.O, The Magic Numbers, Love Of Lesbian, The Boxer Rebellion, Residente, The Voidz, Vicentico, Django Django, Jet Jaguar, DLD, Cuca, Aterciopelados fueron parte del cartel del Festival Coordenada que se realizó en 2018.

Con cinco ediciones en su corta historia, el festival tapatío se ha convertido en la cita tradicional del mes de octubre en Guadalajara.

Boletos

La preventa Citibanamex será el 28 y 29 de mayo. Venta general: a partir del 30 de mayo en Ticketmaster.

