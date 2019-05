Frida Sofía revela cómo Alejandra Guzmán provocaba a su ex

Tras los rumores de que Alejandra Guzmán mantiene un romance con el ex de su hija Frida Sofía, mucho se ha comentado sobre la relación entre madre e hija. Y es que en diversas ocasiones Frida Sofía ha mostrado el distanciamiento que hay entre ellas desde hace tiempo.

En esta ocasión Frida Sofía confesó por qué ya no mantiene comunicación con la intérprete de "Hacer el amor con otro". Además reveló qué pasa entre su mamá y su ex novio, Christian Estrada y si mantienen un romance.

En entrevista con el programa "Suelta la sopa", Frida Sofía rompió el silencio y mencionó que en diversas ocasiones Alejandra Guzmán provocó a su ex, por lo cual tuvieron problemas.













"Sí me ha llegado a incomodar, cuando fuimos al barco y así se pone muy touchy, sí provocadora. De hecho tuvimos una discusión y le dije no soporto ver esto porque eres mi mamá y yo sé que eres Alejandra Guzmán y te gusta bailar", mencionó Frida Sofía, quien también destacó que su ex y su madre no mantiene un romance pero tiene una relación cercana.

Asimismo mencionó que ya no tiene comunicación con Alejandra Guzmán, pues en Navidad le habló por teléfono pero la cantante no le respondió. Pero eso no fue todo, ya que también dijo que entre ellas ya no existía respeto.

Aquí la entrevista…

