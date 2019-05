Mon Laferte estrenará documental 'romántico' con Diego Luna

Mon Laferte está en Guadalajara, y un día antes de su concierto en el Auditorio Telmex, ofreció una convivencia con sus seguidores dentro de una tienda de discos.

Antes de la toma de fotografías, la chilena dio entrevista y habló sobre las redes sociales, el momento que vivió hace unos días en Querétaro y sobre el documental junto a Diego Luna.

“¡Estoy feliz! Este año empezó súper bien con la gira por México. Hace un par de días tuve una presentación en el Auditorio Nacional, con dos conciertos y amigos, como Enrique Bunbury y Natalia Lafourcade. Me la paso bien girando, me encanta viajar por México y tener este acercamiento con la gente", comentó Mon Laferte.





Documental con Diego Luna

La cantante chilena adelantó que este jueves dará un adelanto de la película que hizo junto a Diego Luna.

“Subí el teaser (hace unos día), pero me lo borró Instagram, por cuestiones de permiso, pero la rola era mía. Creo que mañana (hoy jueves)) me dejarán subirlo.

"Es un adelanto chiquito de lo que será un documental acerca del amor de este disco Norma, que relata las diferentes etapas de una relación de pareja y el protagonista es Diego Luna. Así que viene la película documental con Diego, que no tiene fecha de estreno, pero saldrá este año”.

Pronto #Norma junto al más bacán del mundo @diegoluna_ estoy que exploto de emoción. https://t.co/N4HQKsoo2K — MON LAFERTE (@monlaferte) May 20, 2019

Polémico video

La cantautora aclaró lo que sucedió el fin de semana en un festival en Querétaro.

“En realidad fue más una broma, porque la gente estaba súper linda, pero había un grupito de la banda Interpol, que también soy fan, pero no era todo el público. Entonces todo fue a modo de broma y dije: 'a ver no mamen, ya viene Interpol, no estén mamando; pero bueno alguien lo publico y cuando se escribe en las redes, puede sonar muy serio”.

Redes sociales

Mon añadió que las redes sociales no deben tomarse en serio.

“Creo que las redes sociales son para que la gente se exprese, no es todo tan serio, ni tan importante. Pienso que si esa persona que escribe una crítica se conociera con la otra persona, a lo mejor serían súper amigos. No creo que haya que tomárselas tan en serio; de la gente estoy recibiendo el cariño”.

Mientras tanto, la cantante sigue grabando cosas nuevas para futuros discos o colaboraciones.

Convivencia con fans

Mon Laferte se tomó más de 600 fotografías con seguidores que se dieron cita en una tienda de discos, la tarde del miércoles en Guadalajara.

Dispuesta a dar todos los besos y abrazos necesarios, la chilena estuvo por casi cuatro horas con sus fans tapatíos.

“No veo porque no hacerlo, supongo que cuando la gente lleva muchos años, a lo mejor se cansa, a mi no me ha pasado. Me llevo peluches y muchos regalitos”.