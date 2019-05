Abogado de Pablo Lyle genera burlas al decir que no es tan famoso como Brad Pitt

Como dice la frase: "No me ayudes, compadre", eso pareciera decirle Pablo Lyle a su abogado, ante los recientes comentarios.

El defensor del actor solicitó que quede en libertad, pues no es una persona de peligro para la sociedad y "no es tan conocido en México como Brad Pitt, por lo que sería imposible que se diera a la fuga".

Este comentario bastó para que las burlas y comentarios se dieran en las redes sociales.

"Totalmente cierto. Solo que mi Pablo Lyle es más joven. Es tan guapo, famoso y talentoso como el Sr. Pitt a los 30″, "La ignorancia es muy atrevida!! Nunca es bueno comparar y menos a esos niveles!! Pablo Lyle no es tan conocido!!, Conocidísimo ese hombre ¿cómo se llama? Ah sí, Pablo", "Ja ja ja ja, a Brad sí lo conozco, a este no lo reconocería ni aunque lo tuviera enfrente" o "Ese abogado debería hacer stand up", fueron algunos de los mensajes ante la nota.

Bruce H. Lehr, abogado del actor mexicano, habría alegado ante el juez que lleva su caso que el actor es tan conocido en México como el actor estadounidense Brad Pitt, y por ello no podría escaparse tan fácil de la justicia, reveló el reportero Orlando Segura del programa Hoy.

Bajo los reflectores

Pablo Lyle no deja de estar en el foco de atención, desde que se involucró en la muerte de una persona adulta mayor después de un incidente de tránsito en los Estados Unidos.

La defensa del actor solicitó a la corte que Lyle pueda salir de su arresto domiciliario y viajar a México para poder trabajar y reunir más de 100 mil dólares para su defensa.

El actor, quien formó parte del elenco de las telenovelas Código Postal y Corazón que miente, pidió a la corte de Miami, Florida que suspenda el arresto domiciliario antes de su juicio que tendrá lugar en el mes de julio, con el fin de que consiga trabajo para para liquidar los gastos por este proceso legal.

