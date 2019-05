Café Tacvba prepara sorpresa por sus 30 años de carrera

View this post on Instagram

Ya éramos amigos entre tantos amigos, salíamos a fiestas juntos, a la Muestra Internacional de Cine, al Tutti, a Rockotitlán, Caifanes, Maldita, Fobia, Santa Sabina, Bon y los Enemigos del silencio, etc… Escuchábamos The Smiths, Pixies, Prefab Sprout, Everything But The Girl, The Cure, Radio Futura, Mecano… Recuerdo el día que a mi habitación llegaron Quique, Joselo y Rubén, “Queremos saber si quieres tocar en Café Tacvba”. No sé en qué momento les pasó por la cabeza que yo podría se parte del grupo, pero fui muy afortunado, mi vida se convirtió en un torbellino que no ha detenido su movimiento desde entonces. No podría explicar lo que ha pasado en el medio, es demasiado, en un abrir y cerrar de ojos estamos hasta acá, con tanto cariño de la gente que nos ha seguido, con nuestras familias, con todo esto que nos rodea, con todo esto que nos espera. Jamás estaré lo suficientemente agradecido por lo que comenzó aquella tarde en el cuarto de mi casa, Rubén, Joselo, Quique, no sé qué sería yo hoy día, los quiero. 📸 Jorge Romero, 1989.