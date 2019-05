Le apuestan a Desierto Drive

Ricardo, Kross y Arturo dejan atrás Pxndx y vuelven a los escenarios ahora como Desierto Drive, el nuevo concepto musical con el que experimentan mezclando géneros, sin salir de su base: el rock.

El bajista Ricardo Treviño explicó que la propuesta que traen les da la oportunidad de descubrir nuevos caminos en la música, sin dejar su esencia.

“Es un nuevo concepto, aunque somos los que siempre hemos estado juntos tocando, con algo que suena muy a nosotros, pero experimentamos un poquito más, nos dimos la oportunidad de estirarnos para ver hasta dónde podemos llegar musicalmente, éste es nuestro primer disco titulado Desierto Drive Mexican Dream y vamos a continuar con la esencia musical”.

Para Jorge Kross Vázquez, quien continúa a cargo de la batería, el tener a Arturo en la voz principal fue un acierto, además de que los fans saben que ahora ellos son los que manejan todo lo relacionado con la banda.

“La diferencia empieza desde la voz de Arturo y quisimos probar, por ejemplo con mariachi, influenciados por otro estilo de música que no habíamos intentado antes, claro todo en la línea del rock, pero haciendo cosas diferentes; por ejemplo, tenemos un bolero, algo que nunca imaginamos. Nos dimos la libertad de hacer lo que queremos”.

“Los fans saben que estamos muy involucrados en este disco, le estamos metiendo cariño y eso lo aprecian ellos”, agregó Kross.

Arturo Arredondo, voz, guitarra y sintetizadores de Desierto Drive, explicó cómo al estar juntos ensayando recordaron cómo surgió ese sueño de estar en los escenarios y lo divertido que era.

“Todo pasa cuando en el segundo EP que estaba trabajando se me ocurrió invitarlos para hacer un experimento de sonido, pero después de eso vimos cómo se volvió divertido tocar y nos recordó cuando teníamos 15 años en el cuarto de Kross tocando y no como negocio, sin presión y empezó a evolucionar solo, y con una canción dijimos ‘esto está súper chido, hay que seguirle’, y así salió este primer disco”.

Este material que presenta Mi Chula Adolescente, su primer sencillo, está bajo la producción de Desierto Drive Records y contiene 14 temas originales.

“Es un disco de nuestra propia disquera, nosotros desde el principio de carrera hemos tratado de ir a la vanguardia y romper barreras”, agregó Arturo.