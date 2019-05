'Estoy pasándomela muy bien': Ari Borovoy

Ari Borovoy reconoció que su carrera en la música, ha tenido buenos y malos momentos. Las experiencias y los aprendizajes le han brindado que llegue a los 40 años, con un crecimiento a nivel persona y profesional.

El integrante de OV7 reveló cómo es hacer el rol de jefe y compañero; sobre todo para evitar ser autoritario, porque al final esta difícil carrera es para disfrutar.

“Estoy pasándomela muy bien, y quiero que todos se la pasen muy bien. Quiero que a todos nos vaya muy bien, que todos se sientan cómodos. Suelo ponerme a prueba, para saber si las cosas que uno le pide al mismo artista, lo puede dar; es decir, yo mismo a mí mismo.

"Nadie puede decirme que no se puede, porque yo pasé por eso. Siempre estoy buscando esa excelencia, de hacer cosas impensables o imposibles. Entiendo las dos partes (jefe y compañero), porque tengo un gran equipo de compañeros y un gran equipo de producción”, dijo Ari Borovoy a Publimetro.





El próximo 29 de mayo, el representante artístico y productor cumplirá 40 años, y reconoció que a lo largo de su carrera ha pasado por varios problemas, que le han dado fortaleza.

“No es suficiente nada más como artista haberme -en el caso de OV7- quejado históricamente de malos manejos, sino cambiar el terreno para que sea fértil en todos los aspectos y que todos estemos contentos. Nadie está a la fuerza, nadie está porque tenga un contrato con la compañía, ni siquiera OV7. Podemos vivir segundas oportunidades con la música que crecimos, a pesar de todos los tropiezos que tuvimos y que seguimos tendiendo, porque la final del día no son pizzas, sino artistas y humanos”.

El cantante reveló que evita las redes sociales, porque generan más problemas que beneficios.

“Vienen momentos de cambios. Hay medios que se dedican a decir mentiras y la gente no se da cuenta. Si hoy abres Twitter de cualquier presidente, expresidente o de lo que sea, no hay por qué verlo. Personalmente, no estoy metido en las redes sociales horas del día o incluso días completos, porque no le veo sentido y terminas leyendo cosas que dices: '¿para qué me metí? Las redes son una jungla, un baño público”.

En sus palabras

“Somos muy buenas personas y hemos salido bien, después de tantas cosas… ¿qué se puede decir de nosotros”.

Rol de "jefe" en 90's Pop Tour

Alan (Magneto)

“Ari es a toda madre, obviamente es disciplinado, él sabe mucha información que nosotros no sabemos. Es algo positivo que aprendió en OV7, esa disciplina y esa forma de trabajar, porque te da una tranquilidad en los shows. No es un personaje que distribuya una vibra de autoridad entre nosotros, es como una dirección!".

Angie Taddei (JNS)

“¡Nos trae en chinga [risas]! La verdad, Ari nos cuida mucho. Para nosotros ha sido figura de hermano grande, la verdad es que es una dirección. Cuando estamos como un poco atareados y cansados, y con ganas de mandar todo a la goma, el que te centra, el que te recuerda la oportunidad que estamos teniendo aquí, es básicamente él”.

Adiós al 90's Pop Tour

El 90's Pop Tour vive sus últimos conciertos, y las agrupaciones que forman parte de la gira estás listos para decir adiós.

“Este espectáculo fue pensado en un formato 360, sin embargo en Guadalajara no habíamos tenido la oportunidad de traerlo, y por primera vez lo haremos en la Arena VFG, que es la sexta vez con el concepto 90's Pop Tour. Esta gira fue única, con otra experiencia, y se quedará para el resto de nuestros días”, dijo Ari.

Mientras que Alana de Magneto añadió: “La gira fue como estar dentro de un reality, donde tienes que sacar la casta".

“Para nosotros han sido conciertos cero robóticos, al contrario es todo emociones. Cada uno de nosotros entregamos lo mejor y eso es algo que la gente siente”, agregó Sergio (Kabah).

Últimos conciertos

Guadalajara. 31 de mayo a las 21:00 horas, Arena VFG.

Ciudad de México. 6 de junio a las 21:00 horas, Arena Ciudad de México.

Monterrey. 29 de agosto a las 21:00 horas Arena Monterrey.

