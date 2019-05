Guillermo del Toro abre las puertas de su casa en GDL

Guillermo del Toro y Eugenio Caballero tuvieron las primeras impresiones de la prensa nacional, que se dio cita en el primer recorrido de la exposición En casa con mis monstruos en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en lo que fue el primer acercamiento con público antes de su apertura, el próximo 1 de junio.

El cineasta tapatío charló sobre todo lo que significa traer esta colección, no en cuanto montaje sino más en lo emotivo, por lo que compartió varias anécdotas.

El miércoles por la noche asistieron invitados especiales a ver la exposición como Gael García, Marisa Paredes, entre otros. El viernes lo hará Diego Luna, acompañado de sus hijos.

Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, Guillermo del Toro recuerda que le decía a su abuela que si podían ir a visitar el águila que está en el asta de bandera, en la cumbre del hoy Museo de las Artes. Muchas décadas después este lugar se convirtió en el recinto que acoge a En casa con mis monstruos, muestra que estará abierta del 1 de junio al 27 de octubre de este año.









Con la mano y el ojo maestro del director de arte Eugenio Caballero, el MUSA se ha transformado en un laberinto que materializa la mente creativa del creador fílmico.

“Ojalá, en algún rincón de esta visita encuentres la inspiración en lo monstruoso y la belleza de lo oscuro y lo olvidado”, reza una frase plasmada al inicio de la exposición.

Decidió que parte de su “gabinete de maravillas”, como él lo nombra, viniera a Guadalajara, para que los habitantes y, sobre todo, los creadores que van iniciando entiendan que todo aporta cuando se trata de crear un universo artístico.

“El Museo de las Artes es un lugar que ha formado parte de mi vida, porque yo viví de niño en las calles Pedro Moreno y Robles Gil. Fui al Colegio Unión y el Expiatorio me formó muchísimo en cuanto a la idea de lo gótico. Los domingos íbamos a las catacumbas para ensayar discursos a la Virgen María, y por si veíamos un cadáver”, declaró Del Toro.

Cuando le preguntaron al cineasta cuál era la pieza más importante de la colección, éste respondió que es la llave de la puerta; sin embargo, reviró, y se remontó a cuando ocurrió el incendio de Los Ángeles, que amenazó la casa donde alberga su colección.

En su casa

Guillermo del Toro dejó en claro que En casa de mis monstruos tenía que cerrar en su tierra: “Es la última vez que se expone en algún lugar del mundo y era importantísimo que fuera en Guadalajara, por las razones sentimentales, biográficas y otras cosas invisibles, que están visibilizadas en la obra”.







Anécdotas

“El edificio del museo es parte de una instalación que ha llevado 50 y tantos de mi vida. El expiatorio me formó mucho del horror gótico y la idea del gótico. Asistía a las catacumbas del Expiatorio para ensayar el discurso de la Virgen María y esperaba ver fantasmas. Todas las mañanas caminaba y saludaba al águila que está en el asta de la bandera del museo y la saludaba antes de ir a la escuela”.

Coleccionista

Guillermo del Toro exhibe 952 piezas durante un recorrido que dura dos horas: “Colecciono cosas insólitas que la gente no puede entender. Por ejemplo, el ejército dorado de Hellboy vino de una juguetito japonés que salió de una máquina de chicles”.

Limpia sus propias figuras

El cineasta tapatío confesó que no deja que nadie limpie sus objetos: “Yo limpio, yo barro, sacudo y trapeo porque la única vez que alguien me quiso ayudar, me rompió dos monos. Soy el encargado de todo, cambio focos, doy la pasada de aceite al piso; cada domingo me toca. Saco la basura y limpio".

Tras casi dos horas de recorrido y admirar piezas únicas e invaluables de su colección y provenientes de otras 20, Del Toro reveló que esas piezas son parte de su hogar, y todas lo hacen feliz al encontrarlas en los pasillos de su casa.











Lo que viene

El productor señaló que en julio regresará para los conciertos con la música de sus películas; además que su colección será donada a otros museos. "Una parte de la obra se va a fragmentar, se empezará a donar a espacios para mostrarla al público. El concierto se está viendo el mayor aforo público, el más grande y ya hay tres posibilidades, espero que participe la Orquesta Filarmónica de Jalisco”.

Leonardo DiCaprio y Pinocho

“Leonardo DiCaprio está en negociaciones pero aún no se confirma. Arrancaría a finales de septiembre u octubre… estamos entre dos. Pinocho va muy bien, componiendo canciones, construyendo títeres y sets”.

Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima

"Tengo un personaje dentro del juego. Nomás me escaneó, pero no sé qué hará con mi personaje. Ojalá no haga nada terrible, que me lleve a la cárcel o me destroce, pero sí juego y Kojima me mataría si digo algo más".

Salas

Se trata de mil 800 metros cuadrados, divididos en ocho salas temáticas, donde la fantasía y el horror tienen la intención de que los presentes conozcan los procesos creativos del tapatío y cómo su infancia en Guadalajara fue fundamental para que los monstruos se convirtieran en sus aliados de vida.

La primera sala es “Infancia e inocencia”, donde se encuentran objetos que aportaron al universo visual del creador: el arte original de dibujos animados de Disney, ilustraciones, fotografías y esculturas, que remiten a El laberinto del fauno.

La “Sala de lluvia” es la réplica de un cuarto en su casa de Los Ángeles (Bleak house) donde nunca deja de llover. La experiencia sonora remite a una noche de tormenta, en un espacio donde se rinde homenaje al maestro del horror Edgar Allan Poe. “Guillermo quería un espacio donde siempre lloviera, para así poder escribir”, explicó una de las guías del recorrido.

Otras salas son “Victoriana”, “Magia y ocultismo”, “Cine, comics y pop”, “Frankenstein” y “Los otros / nosotros / los monstruos”; éstas dos últimas son de las más impactantes, pues hay objetos que explican el nacimiento de criaturas, la arrogancia de la ciencia en la idea del monstruo y la idea de seres híbridos entre humanos, plantas y animales.











Una casa con causa

Durante la presentación de la exposición, Guillermo del Toro aseguró que lo recaudado por En casa con mis monstruos será destinado a fondos que apoyen a nuevos talentos, como la beca Animéxico y El Taller de Chucho.

"Ninguna de las exhibiciones tiene fin de lucro, se pidió que las ganancias se vayan a becas. Y seguimos con los lunes con boleto gratis", refirió.

Explicó que después de esta muestra algunas piezas claves viajarán a distintos museos, que serán dados a conocer a finales del año, para que estén exhibidas permanentemente y no estén guardadas en una bodega. Los boletos de En casa con mis monstruos se pueden conseguir en la taquilla de Rambla Cataluña y se puede conocer sobre ésta en https://encasaconmismonstruos.com/