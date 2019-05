Beck, Vampire Weekend y LP encabezan el Tecate Live Out 2019

El lineup de esta quinta edición del Tecate Live Out llega encabezado por el multi-instrumentista Beck, quien con 14 discos de estudio bajo el brazo e innumerables premios y 7 Grammys, llega por primera vez a Monterrey para deleitar a su público con un set que abarcará desde el rock hasta el hip-hop alternativo.

Junto a él los exponentes más destacados de la música a nivel mundial como lo son Cage the Elephant, The Offspring, The Kooks, The Neihbourhood, LP y muchos más

El festival que se desarrollará el próximo 19 de octubre en el Parque Fundidora, sigue buscando esa gran diversidad de géneros y estilos, sorprendiendo también con las más atractivas y novedosas propuestas musicales de la escena actual que ocupan los principales espacios de los medios internacionales.

Por ejemplo el nuevo álbum de estudio de Vampire Weekend, llamado Father of the Bride, fue nombrado el disco de rock más exitoso en lo que va del 2019, y claro que pondrá a bailar a su público con sus éxitos mundialmente conocidos como: A-Punk, Diane young, Unbelievers, Oxford comma, This life, Harmony hall, entre otros.

Además el festival por segundo año ha logrado la participación femenina por lo menos en el 50 por ciento del lineup, convirtiéndonos en el festival de música internacional más incluyente, y este año lo hace con la neoyorquina Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP quien ha sido todo un fenómeno de ventas desde que su gran éxito Lost on you, y llegará a Monterrey para consentir a sus fans por primera vez.

La impresionante alineación de Tecate Live Out 2019 se complementa además con Jenny Lewis, Arizona, Alec Benjamin, Jai Wolf, Tokimonsta, Anna Lunoe, Health, The Aces, Ladies of LCD Soundsystem, Belako, Siobhan Bell, AMG, Andru, Pauza y Aiamwhy.

Tecate Live Out ha reunido a miles de personas desde el 2015, y por sus escenarios han desfilado los talentos más importantes como The Weeknd, The Chainsmokers, Phoenix, The XX, Kings of Leon, Twenty One Pilots y The Strokes, por mencionar solo algunos.

Los boletos para estar presentes en la quinta edición de Tecate Live Out estarán disponibles en preventa Citibanemx los días 6 y 7 de junio y venta libre el 8 de junio, a través del sistema tiketmaster y en todos sus puntos de venta.

General 830.00 (+ cargos por servicio)

VIP 1,580.00 (+ cargos por servicio)

Boletos sin cargos en las taquillas del Auditorio Citibanamex.