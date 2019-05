Blue Man Group, Jersy boys y Rent para la nueva temporada de Broadway en Monterrey

Después del gran éxito de Cinderella, The Illusionists: Live, y Chicago, el recinto de San Agustín, el Showcenter Complex anunció los cuatros nuevos espectáculos que se presentarán en la temporada 2019-2020 de Broadway en Monterrey.

Eudelio Garza Mercado director general grupo GIM, exaltó la buena recepción de los espectáculos en la ciudad, por lo que se animaron a traer más show de esta magnitud.

“La demanda de boletos demuestra que Monterrey quiere ver exactamente las mismas producciones que llegan a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Miami. Por lo que estamos encantados de anunciar nuestra segunda temporada de éxitos de taquilla de Broadway que incluirá cuatro espectáculos: The book of Mormon, Blue Man Group, Jersy boys y Rent”.

Christian García

Por su parte la actriz, cantante y bailarina regiomontana, reconoció como el público está deseoso de buenos espectáculos y la facilidad de acudir a un recinto como ely no tener que gastar para ir hasta Nueva York.“Actuar aquí en Monterrey es muy emotivo. Para mí es muy hermoso compartir el escenario con este talentoso elenco y recibir aplausos de una audiencia mexicana”.“Pasé mi carrera en Broadway y he visto todos los espectáculos que llegarán alpara la temporada 2019-2020 estoy muy orgullosa de que Monterrey sea la única ciudad de México con una serie de Broadway”, agregóThe book of Mormon del 13 al 17 de noviembre del 2019; Blue Man Group del 3 al 8 de diciembre de este año; Jersey boys del 27 al 1 de marzo del 2020 y Rent del 26 al 27 de abril del 2020.Al igual que la temporada que está por finalizar esta fin de semana con la puesta en escena de Chicago, también habrá Season pass, donde puedes asegurar tu asiento para los cuatro espectáculos, el cual varía de entre los $3,300 y los 10,400 pesos, más cargos de servicio.