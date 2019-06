Héctor Suárez ingresa al hospital

"Queridos tuiteros, ¡Mi papá necesita sangre! De antemano agradezco en el alma a los que puedan donar y también a todos los que den RT para que esta información le llegue a mucha gente. Hospital Ángeles Clínica Londres Paciente Suárez Hernández", escribió en sus redes Héctor Suárez Gomis.

Queridos tuiteros, ¡Mi papá necesita sangre!

De antemano agradezco en el alma a los que puedan donar y también a todos los que den RT para que esta información le llegue a mucha gente. Hospital Ángeles

Clínica Londres

Paciente

Suárez Hernández 🙏🏼 pic.twitter.com/Dn0Uetprti — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) June 3, 2019

El comediante Héctor Suárez fue hospitalizado este lunes, lo único que se sabe es que está recibiendo atención médica y requiere donadores de sangre.

"Las familias Suárez Gomís, Suárez Calderón y Suárez Hernández agradecemos todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. ¡Mi papá estará bien, es un guerrero y esta batalla no la va a perder! Fuerte abrazo para todos", añadió el hijo del comediante.

Las familias Suárez Gomís, Suárez Calderón y Suárez Hernández agradecemos todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido.

¡Mi papá estará bien, es un guerrero y esta batalla no la va a perder! Fuerte abrazo para todos 🙏🏼 pic.twitter.com/L8GLRQIg6C — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) June 3, 2019

Antecedente

Héctor Suárez canceló algunas presentaciones en 2017 S debido a que sufrió una caída que le causó hematomas y por la cual debió ser hospitalizado.

Desde el hospital, el actor grabó un video donde explicó que el accidente sucedió mientras llevaba a su hija al aeropuerto, donde tropezó y se lastimó la quijada.

"Me caí y me di un golpe espantoso en la cara. Traigo un hematoma en la quijada. Y pues estoy muy enfermo y los doctores me prohíben trabajar en los próximos días", comentó el comediante en 2017.

TE RECOMENDAMOS: