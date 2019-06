Banda metalera rinde tributo a Fernando Colunga

“México!!! Gracias por todo el apoyo y el interés que has mostrado para esta banda durante los últimos días. Nosotros, los miembros de la banda de Fernando Colunga Ultimate Experience, los saludamos a todos. Salud!”, fue el mensaje que dio la agrupación serbia el pasado 31 de mayo, a través de su página oficial en Facebook.

La agrupación de death metal formada en 2010 ya se desintegró, pero ha generado tantas expectativas que ya actualizaron su música en las plataformas digitales.

El galán de muchas telenovelas mexicanas como María Mercedes, Marimar y María la del barrio, logró gran popularidad en Europa, y como mayor ejemplo la creación de la banda en su honor.





Fernando Colunga Ultimate Experience rinde honor a los personajes que interpretó el actor mexicano, incluso uno de sus populares temas se titula Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas (Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas).

¿Dónde está Fernando Colugna?

Fernando Colugna recién reapareció en el Festival Internacional de Cannes, donde posó junto a Sylvester Stallone, así lo mostraron fotos que fueron publicadas en las redes sociales de los clubes de fans de del actor mexicano.

Tal parece que la actriz española Paz Vega lo invitó a viajar, por la presentación de la cinta Rambo V: Last Blood.

Fernando Colugna es de los pocos actores que mantienen su exclusividad con Televisa.





