Mónica Huarte celebra su primer protagónico en la comedia

Querida Mónica: Todo llega!! Valió la pena la espera de tantos años porque estoy aquí para significar tu camino, era ahora y no antes, ni tampoco después, créelo!! Estoy aquí! y tú me vas a dar vida, te escogí a ti! Esta vez no hubo duda alguna, ni de ti, ni de mi, ni de nadie alrededor, tú eres la persona que va a poderme dar el dolor, la frialdad, la falta de empatía, el gozo sexual, el desprecio, la calma, el arrepentimiento y la redención. Mi redención y la de todas las que son como yo. Las cosas tarde o temprano suceden si entiendes, como lo has hecho, que esta no es una carrera de velocidad sino de dedicación, pasión, paciencia, perseverancia y amor… sobretodo amor. Soy todo lo que habías soñado, soy para lo que te has preparado tantos años, soy la razón por la que tuviste tanta hambre de saber más y mas, soy la que parece el personaje más opuesto a ti pero la que te hará descubrir que hay mucho de mi corriendo por tus venas, soy lo que anhelabas y lo que temías… deja el miedo, no dudes y deja que yo te lleve de la mano que sabré hacerlo muy bien, confía en ti y en la actriz que eres, en la que te has convertido y disfrútame, disfruta darme vida por más que te cuestione, por más que te duela, por más que te recuerde tus propias heridas, disfruta el proceso de entenderme, recuerda que aquí no hay nada que demostrar, sólo déjame vivir a través de ti, déjame expresarme usando tu cuerpo, tu voz, tu alma, tu mente, tus emociones porque estoy aquí para sanarte. Ya me contaron por ahí que has llorado de felicidad, de agradecimiento. Lo mereces!! Me mereces!! Ya llegó lo que tanto querías! Ya llegué. Gracias por dejarme escogerte para darme vida. Estás más que lista…a volar!!!! Abre tus alas y vuela tan alto como siempre deseaste hacerlo. Con amor Lily de la Piedra 🎬 #Oliverioylapiscina @oliverioylapisc #movies #mexicanactress #actress #shooting #cinemexicano #swimmingpool 📷: @aten_221