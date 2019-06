Revelan elenco principal de la serie Maradona: Sueño Bendito

View this post on Instagram

Hola a todos, estoy muy feliz de contarles que mi película, dirigida por Asif Kapadia, va a ser estrenada nada menos que en el próximo Festival de Cannes. ¿Se la van a perder? ¡¡¡Un gran abrazo!!! 🎬💪 #cannes2019 #selecciónofficial #DiegoMaradonatheMovie #newfilm #AsifKapadia #documentaries #onthecornerfilms #scudettopictures #cannes2019 #cinema #CannesFilmFestival #festivaldecannes #maradona #diegomaradona #football #cannes2019 #selecciónofficial #DiegoMaradonatheMovie #newfilm #AsifKapadia #documentaries #onthecornerfilms #scudettopictures #cannes2019 #cinema #CannesFilmFestival #festivaldecannes #maradona #diegomaradona #football