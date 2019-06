Diamante Eléctrico afirma que las colaboraciones son el futuro de la música

Diamante Eléctrico puede presumir que en su pasaporte de vida ya traen los sellos de Coachella, Rock al Parque, Vive Latino, Palma Norte y Eurockennes de Francia.

Los Grammy Latino también forman parte del reconocimiento a su música.

Con estos pasos sólidos, la agrupación colombiana va abriendo brecha y haciendo camino para llevar su sonido por el mundo. Surgida en 2012, Diamante Eléctrico es la banda que con trabajo ha marcado la diferencia en Latinoamérica y eso se muestra en su más reciente material discográfico: Buitres.

“Estamos perfectamente saludables y activos, cuatro discos, más de 350 shows en estos siete años de carrera, seguimos mirando el frente, con la música por delante”, dijo en entrevista, el vocalista Juan Galeano.

El músico compartió que no importa mucho el género sino las canciones.

“Nosotros no creemos mucho en los géneros en general, nosotros creemos en las canciones sin importar mucho de qué lado vengan. Lo urbano, lo latino, ya es una fenómeno global. Nosotros hacemos lo nuestro porque es lo que somos, nunca podríamos traicionar eso, pero nos pone muy felices ver artistas colombianos de todos los géneros romper fronteras”.

Diamante Eléctrico quiere acumular más conciertos en vivo.

“Queremos que cada vez más gente se interese por lo que hacemos, que oigan más nuestra música, que se llenen más los shows, seguimos buscando esa canción que nos lleve a nuevos lugares, pero sabemos que la única manera de hacerlo es siendo nosotros mismos, queremos una carrera duradera y que nos haga sentir orgullosos”.

La banda tiene un balance en presentaciones masivas y en pequeños foros.

“Esto ha sido un común denominador en nuestra carrera, hemos hecho shows como Rock al Parque 2015 donde había 80 mil personas o con los Stones en el estadio, pero seguimos haciendo foros de 300 personas en Estados Unidos, queremos que nuestro público crezca mucho más en México, queremos que nos vean como una banda local”.

Por último, el bajista agregó cómo serán estos conciertos en el país.

“Venimos con un show muy enérgico donde hacemos un paso por toda nuestra discografía, obvio venimos a tocar canciones del Buitres que es nuestro último disco pero los que han ido a un show de Diamante saben que se canta, se baila, se salta, se grita, se llora y se ríe”.

Juan Galeano puntualizó que viene una reedición de Buitres.

“Precisamente estamos por anunciar una reedición de Buitres todo con colaboraciones, durante finales del año pasado y este hemos tenido la oportunidad de colaborar no sólo con algunos de los actos más arriesgados del anglo y Latinoamérica, sino con gente que admiramos desde que somos adolescentes y soñábamos con hacer música, nos sentimos muy afortunados de poder hacerlo y hacerlo en nuestros términos, a nuestra manera de verlo, la colaboración y la experimentación son el futuro de la música”.

Tremendo cartel el del @WonderfrontF en San Diego! Just the eclectic way we like it, see you in November SD! pic.twitter.com/YV8Igfm7pc

— Diamante Eléctrico (@Diamantelectric) June 3, 2019