Leandro Ríos le canta agradecido a su padre y a la Virgen en su nuevo disco

Leandro Ríos está listo para seguir cantando y con la dulce espera de su hija Loreta, junto a su esposa Elizabeth Murrieta, asegura que este disco es uno de los más especiales.

El nuevo material se llama Ni nombre tendrás, el cual contiene 12 temas, entre ellos Señorita, su más reciente sencillo, pero también tiene canciones muy personales tanto para su papá Leandro Ríos García como para su bebé.

“Viene el sencillo que estamos promocionando que se llama Señorita, pero aparte hay dos canciones que le grabé a mi papá, una se llama El consejo de mi apá y la otra es El mismo deseo, esta canción está muy bonita”.

“Y sé que le va a gustar a la gente porque siempre se me acerca alguien que me dice que algún tema que le canto a mi papá a ellos también los hace recordar al suyo, que a lo mejor no está muerto, pero si está lejos, y eso me pasa mucho cuando vamos a cantar a Estados Unidos, y que la gente no puede venir a visitarlos, y es donde yo siento que estamos haciendo bien las cosas”.

El intérprete de Debajo del sombrero compartió con Publimetro el duro camino que vivieron él y su esposa Elizabeth para poder disfrutar de la dulce espera de Loreta, quien llegará a sus brazos el próximo mes de septiembre.

“También metí un tema que le grabé a la Virgen, en especial a María Siempre Virgen y la Virgen de Schoenstatt, ya que nosotros estuvimos en una larga espera para el embarazo, de muchos no, no, no, y yo soy un hombre de mucha fe, y cuando sale embarazada mi esposa me llega el tema que se llama Somos dos, sin que el compositor supiera, y al escucharlo lloramos; es un tema más de agradecimiento por la espera de Loreta, mi hija”, compartió emocionado.

“Porque cuánta gente no espera, cuánta gente no está batallando y le pide a Dios, y de eso se trata la música de dar herramientas para desahogar sentimientos, que no todo sea excesos”, agregó el cantante.

Leandro cumple 12 años de trabajar en la industria de la música y se siente feliz de los logros que ha alcanzado, los cuales van dedicados 100% para su padre y para toda su familia.