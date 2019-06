Solteras: ¿ríen de los tabúes o aún sufren?

En pleno siglo XXI, los tabúes de la soltería prevalecen, sobre todo si ya llegaste o estás por entrar al tercer piso y aún no te casas o no tienes pareja, y esa discusión llega a la pantalla grande con Solteras.

Se trata de uno de los estrenos más sonados en este 2019, protagonizado por Cassandra Ciangherotti en el papel de Ana y Gabriela de la Garza como Lucila, coach de pareja o casamentera.

El filme de Luis Javier Henaine y Pablo Zimbrón es una divertida historia de la cruda realidad social donde una mujer –al no conseguir un prospecto para poder desposarse– tiene que recurrir a distintas alternativas, entre ellas un curso para encontrar marido o resignarse a ser la solterona de la familia.

En entrevista con Publimetro Cassandra, quien tenía una firme idea de rechazo al matrimonio, terminó por cambiar su perspectiva.

“Llega en un momento clave de mi vida, llegó para moverme muchas cosas y enfrentarme a muchas cosas que siento que tenía que enfrentar. Mientras estábamos filmando la película me invadían muchísimas dudas, inseguridades, por estar atravesando un poco lo que vivía el personaje, pero me hizo madurar enormemente”, resaltó la actriz.

“Cada cosa que está ahí estuvo entendida asimilada y otras fueron por muchísima confianza y son un resultado muy gratificante y me da mucho gusto poder haber confiado en mi compañero (Luis Javier)”, puntualizó Ciangherotti.

En tanto, la actriz Gabriela de la Garza se dijo confiada de que la historia, y cómo está contada, hará un clic con los espectadores.

“Tengo este presentimiento que nos va a ir muy bien. Es la primera vez que me toca hacer una comedia en mi carrera y creo que el timing que tiene es muy peculiar, no es simplona, tiene un mensaje, y la experiencia de haber rodado con todo el talento fue una experiencia maravillosa”.

En el caso de Mariana Cabrera, es la primera vez que participa en una película y se dijo emocionada y agradecida por la oportunidad que le brindó Henaine.

“Yo dije ‘sí claro, por supuesto’, pero la verdad también me interesaba ver bien de qué iba, cuando leí el guión hablé con Luis y supe quiénes iban a conformar el elenco y la verdad me sentí muy bien de estar en el proyecto, y todos los factores estaban puestos para que hiciera esta película”.

La historia cuenta cómo Ana sueña con llegar casada al tercer piso, pero por más que intenta, no encuentra el hombre ideal y junto a un grupo de solteras experimentará una serie de desventuras que la harán replantear su vida, nada fuera de la realidad actual, ¿o sí?

En esta película también participan Flor Eduarda Gurrola, Irán Castillo, Sophie Alexander-Katz, Diana Bovio, Andrés Almeida, Juan Pablo Medina y fue escrita por Luis Javier Henaine y Alejandra Olvera Ávila.

Le apuestan a otros rostros.

Para salir del común denominador actual de actores que están saturando la pantalla grande en México, el director y escritor Luis Javier Henaine y el productor del filme Pablo Zimbrón comentaron cómo es que la industria actualmente se ha vuelto tan compleja para asegurar una ganancia o apoyo.

“Hay productores que su prioridad es vender, buscando quién es el actor o la actriz que más taquilla da y cuál es la fórmula de esta historia que me dé más dinero. Para mí, en lo personal, la prioridad es la historia y la película como tal, creo que muchos directores se enfrentan a productores o distribuidores detrás que dicen —queremos a tal personaje— y si uno pelea y es fiel a su idea, puede que termines con una película que igual nadie te distribuye”.

Pablo Zimbrón agregó: “Ya teníamos los fondos, pero al momento de llegar a los acuerdos con fines comerciales sí había duda, pero creo que nos mantuvimos muy firmes, y lo más importante es que cada uno de los actores que participaron tiene un talento increíble que no nos fijamos si tiene siete millones de seguidores o sólo 25, fue justamente encontrar al personaje correcto”.