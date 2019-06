Ximena Navarrete protagoniza la nueva campaña de Benito Santos

Benito Santos celebra sus diez años como diseñador. Ha pasado por grandes aprendizajes y momentos especiales, como recibir el Premio Nacional de la Moda en 2014, por su aportación a la industria de la alta costura.

Fue en junio de 2007, cuando descubrió lo que quería hacer en la vida, y gracias a una pasarela mientras estudiaba, en la cual salió llorando, pero ahí se dio cuenta de su gran pasión. En 2008 arrancó con su propia marca.

“Soy un hombre que sabe lo que está haciendo, mi equipo es muy bueno, y siempre hay mucho aprendizaje. Los errores han servido para que las cosas se hagan mejor cada día”.

Mientras que, Ximena Navarrte ha sido una especie de hada madrina para el diseñador, pues a partir de su triunfo en Miss Universo (2010) con el vestido rojo que le dio la corona y que fue creación de él, las puertas para vestir a celebridades se le han abierto de par en par a Benito.

"Me siento feliz de ver cómo él ha crecido y ha ido avanzando, se me hace muy padre que sea un diseñador mexicano y yo como mexicana poder apoyarlo, eso me gusta", dijo Ximena.

Benito Santos presentó su nueva colección de novias para la temporada de inviernos, en la que aparece la tapatía -nuevamente- como su musa, quien luce 10 vestidos de las 41 piezas exclusivas que reflejan el ADN de la firma: elegancia, sofisticación y femineidad.

La colección fue planeada a lo largo de siete meses, desde la generación de la idea y diseño, hasta la confección de cada una de las piezas. Es un culto a la mujer fuerte, protagonista y empoderada.







A detalle

– En esta colección se utilizaron capas de diferentes materiales para darle un tipo de textura única a cada diseño, hasta 4 capas de tela fueron utilizadas para lograr el efecto deseado.

Siluetas:

– La cauda de los vestidos llegan a medir hasta 3 metros de diámetro y 2 metros de largo.

Paleta de color:

– Se utilizaron tonos de la gama del ivory hasta el nude.

