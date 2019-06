Estelares inicia ciclo de su nuevo disco en México

Manuel Moretti (voz y guitarras), Víctor Bertamoni (guitarra), Pali Silvera (bajo) y la banda completa están a punto de llegar a México, para iniciar su nueva gira por seis ciudades del país, y adelantarán algunos temas de su disco Las Lunas, que salió el pasado 7 de junio en formato físico y plataformas digitales.

Desde La Plata, Argentina, charlamos con Pali Silvera sobre esté regreso para estar cerca de sus fans mexicanos.

“Nosotros nos propusimos viajar una vez al año a México para promocionar nuestras cosas. Queremos devolver la mayor cantidad de shows en el año y estamos reordenando la agenda con la salida del nuevo álbum que se llama Las Lunas”.

El bajista compartió que comenzarán el nuevo ciclo del material en México. Las Lunas es el octavo disco de estudio de Estelares.

Diez canciones, diez episodios acerca de (por fin) el encuentro con un otro o quizás con uno mismo. El título del disco refiere a la temporalidad no occidental, medir el tiempo según pasan Las Lunas.

“Es un disco con el que quedamos muy conformes, lo produjo Germán Wiedemer, quien ha sido productor de Andrés Calamaro. El disco ya está a disposición del que lo quiera escuchar, y tendrá una presentación especial en el Teatro Gran Rex (Argentina) el 7 de septiembre. El ciclo que significa empezar un disco será en México. El 13 de junio hacemos el primer show en México y generalmente los ciclos de vida de los discos -en este caso- lo comenzamos en México y estamos contentos por eso”.



Estelares regresa a los escenarios de México para brindar una serie de conciertos por distintos foros del país, incluyendo su participación en el Machaca Fest de Monterrey.

“Esta nueva visita propone un repaso a nuestras canciones junto a lo más reciente del nuevo álbum de estudio que incluye el más reciente sencillo Ríos de lava”.

Por último, Pali Silver señaló que la agrupación sigue su propio estilo y no les preocupan los sonidos de moda.

“¿Qué el rock no está de moda?, puede ser que si, no reparo mucho en eso. Para Estelares, lo importante es lo que uno tiene de decir o comunicar, ya sea en formato de rock, pop o tango. No nos interesa saber que está de moda, sino hacer música con nuestros sentidos. Estamos transitando la madurez de manera óptima, en muchos aspectos, desde lo artístico hasta lo musical”.

De gira

León. 13 de junio, Nandas.

Guadalajara. 14 de junio, C3 Rooftop

Ciudad de México. 21 de junio, Foro Alicia.

Monterrey. 22 de junio en el Machaca Fest

