Lanzan nuevo póster de Frozen 2

La secuela de Frozen. El reino del hielo (2013), el filme de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Óscar a la mejor película animada está listo para si próximo estreno.

Disney sorprendió al revelar un nuevo póster en sus redes sociales; además anunciar que este martes se estrenará un nuevo tráiler de Frozen 2.

La cinta se estrenará hasta el 22 de noviembre y para aminorar la espera, Disney adelanta algunos detalles de la esperada cinta.

The brand-new trailer for #Frozen2 debuts tomorrow morning, exclusively on @GMA. pic.twitter.com/JSNde9qPdJ

— Disney (@Disney) June 10, 2019