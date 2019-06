Regresa Alicia Villarreal a la música ‘sin Límite’

La güerita consentida Alicia Villarreal anunció su regreso en octubre con un nuevo disco de ranchero, y Límite tendrá que esperar porque aunque ella es la propietaria del nombre y los derechos, por lo pronto quiere cantar con mariachi.

La originaria de San Nicolás de los Garza contó cómo con una carnita asada, flores y un buen proyecto se pudo reencontrar laboralmente con su ex manager Óscar Flores, con quien decidió volver a hacer negocios.

Pero ¿y Límite para cuando? “Límite soy yo, Límite no se ha ido, es mi historia, son mis canciones, son mis éxitos, cuando la gente me pide eso lo hacemos en el show, si hay algo que va a suceder que Dios diga, y yo creo que una mujer no ruega, una mujer ni pide ni busca, llegaron a la puerta de mi casa y así es como debían ser las cosas: si la güera quiere, les aclaro”, explicó Alicia.

“Los derechos los tenemos nosotros ¿tú eres la dueña de los derechos? Totalmente, él (Flores) es el bueno para los negocios, yo me dedico a cantar y a componer; sé que se pusieron de moda los reencuentros, pero yo no, el público me ha dado la oportunidad de ser un artista más versátil”.

Este 2019 se cumplen 24 años de la creación del grupo Límite, Alicia Villarreal y el representante musical Óscar Flores de Apodaca Group limaron asperezas y ahora volverán a trabajar juntos.

“Creo que nunca nos hemos equivocado gracias a Dios, hemos tenido muchos logros, creo y confió en el señor Óscar Flores, llegó nuestro tiempo de estar donde todo comenzó”, agregó Villarreal en conferencia.

A pregunta expresa sobre el tema legal del nombre y el regreso de Límite, el empresario contestó: “No es el momento aún, nosotros como oficina y manager, sabemos que hay un momento para hacer las cosas, en ningún momento hemos pensado decepcionar a la gente, no cerramos las puertas (de un regreso de Límite) pero hay un momento, creo que es el momento de retomar la música ranchera, los de Límite se va a dar en su momento”.

Además aprovecharon la rueda de prensa para asegurar que a pesar de los problemas legales, su relación de amistad nunca se perdió, por eso se animaron a emprender este nuevo contrato laboral.

La también conocida como güerita consentida, se dijo emocionada de seguir componiendo y ahora cantar ranchero.

“Estamos trabajando en algo sensacional, y algo que me inspira y que amarró mi corazón es esta frase que me dijo el señor Flores ‘es donde todo comenzó’ y ya hice una canción de esto. No es algo fugaz, es un proyecto que se ha estado trabajando”, detalló Alicia.

El grupo Límite destacó por ser de las primeras bandas mexicanas de la música norteña y tejana formada en Monterrey, Nuevo León, con una vocalista mujer, lo cual ayudó para que el público femenino se sintiera identificado al momento de dedicar los temas.

¿Y sus ex compañeros están contemplados?

Alicia aseguró que ella se lleva bien con sus ex compañeros, pero no son los mejores amigos del mundo.

“Ellos ya hicieron su proyecto, qué voy a andar quitando ahí cosas; si se da, que se dé en un tiempo más adelante. Yo estoy contenta con este proyecto, para Alicia Villarreal hay muchos sueños todavía”.

En el año de 1995 la alineación original estaba constituida por, Alicia Villarreal como vocalista; Gerardo Padilla en los teclados, el acordeón y la dirección musical; Sergio Ponce como guitarrista y segunda voz; Jesús Cantú como bajista; Luis Mario Garza como baterista, y Carlos Ramírez en la percusión y en la segunda voz, y en 1997, tras la salida de Garza, Juan Cantú tomó su lugar.

¿Será que en el marco de su 25 aniversario vuelva la agrupación que lanzó a Villarreal al estrellato?