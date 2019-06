The Offspring agrega más shows en México

The Offspring tuvo una presentación en el Festival Coordenada de 2018 en Guadalajara, y su vocalista Dexter Holland adelantó que estarían de vuelta en México para el 2019.

La promesa se cumplió al confirmarse el regreso de la emblemática banda de punk rock estadounidense a México, y este lunes se dio a conocer que además de Puebla y Monterrey agregarán una nueva fecha en la Ciudad de México.

The Offspring se presentará el 13 de octubre en Pepsi Center WTC. Los boletos estarán a la venta a partir del lunes 17 de junio a las 11:00 horas. Los costos van de 600 a mil 200 pesos.





Dexter Holland (voz, guitarra), Noodles (guitarra), Greg K (bajo) y Pete Parada (batería) traerán su música y distorsión social que inició en 1984.

Legado musical

The Offspring ha publicado ocho discos, han realizado más de mil shows en todo el mundo y son conocidos por sus muchos éxitos, incluyendo Come Out and Play (Keep 'Em Separated), y Hammerhead.

Actualmente, realizan una gira acústica por Estados Unidos.

Can't wait to hit the stage at #TecateLiveOut in Monterrey, MX on October 19! Tickets on sale June 8 at 11 AM CST at https://t.co/fwsKlTK473. pic.twitter.com/Ebswjbv0wr — Offspring (@offspring) May 30, 2019

Mexico! We'll see you at @FestivalComuna in Puebla on October 12. Tickets on sale Mon June 3 @ 11 AM CST at https://t.co/BIa4Yj6Qf3. #TecateComuna pic.twitter.com/oXkYOBpjmo — Offspring (@offspring) May 29, 2019

