La jalisciense Sofía Aragón aclara designación en Mexicana Universal

La noche del domingo se realizó la primera de tres ga­las del certamen de belleza Mexicana Universal, bajo la producción ejecutiva de Án­gel Aponte y la dirección de Lupita Jones.

En esta compe­tencia 31 jóvenes elegidas de diferentes estados de la Re­pública aspiran a ganar para representar a México en Miss Universo.

Brandon Peniche, Kris­tal Silva y Vanessa Claudio son los anfitriones de este certamen, que concluirá el próximo 23 de junio por Az­teca Uno.

Hoy soy JALISCO ante el mundo, preparándome para convertirme en MÉXICO ante el Universo 😍👑

Hoy se demuestra una vez más que soñando en grande, las cosas se logran, que la unión hace la fuerza y que la perseverancia lo puede todo!

Gracias a todos los que han sido parte de esto! pic.twitter.com/WE8wDwtawk — Sofía Aragón (@MxUJal) March 5, 2019

Sofía Aragón Torres es la representante de Jalisco, en sustitución de Dorothy Nathaly Sutherland, quien había sido elegida con ante­rioridad.

“Hubo un poco de con­fusión en cuanto al tema de la designación y destitución de la otra reina. Cuando hay unos estados que no tienen representantes, ya sea por­que no pudieron encontrar reina o elegirla, se designan señoritas de otros estados. Por ejemplo, cuatro estados no participaron y esos cuatro lugares se necesitaban para completar a las 31 chicas.

"Nayarit, Querétaro, Jalisco y Sinaloa estaban pendientes, y yo era una de esas cuatro participantes designadas, que aunque no ganara certamen, la organización vio potencial y me dio la oportunidad de entrar al nacional. Llevaba desde febrero preparándome y cuando llegamos al día de la concentración que fue el 2 de junio, la chica titular del cer­tamen Jalisco no se presentó, entonces se me dio el título como reina estatal”, aclaró Sofía Aragón.



La joven de 25 años reveló que ha sido un preparación dura, con pocas horas para dormir, pero se siente motiva­da para hacer un buen papel.

“Me siento motivada, por­que creo que todos los retos en la vida representan creci­miento personal, indepen­dientemente del resultado. Me siento una mujer renova­da cada vez que pasa el even­to. El concepto de este año es parecido al reality del año pasado, que fue con el que se inauguró Mexicana Universal como marca, pero se parece también a cuando era Nues­tra Belleza México, es una mezcla de ambos”.

Las 31 participantes for­man parte del reality que muestra sus habilidades.

“Estamos concentradas. Hay muchas grabaciones de lo que hacemos durante el día, con testimoniales pero son solamente tres galas: la que pasó este domingo, en la segunda se eliminará a la mi­tad de las chicas para quedar 16 y la úl­tima gala (23 de junio), se elegirán tres coro­nas: Miss Internatio­nal, Miss Universo y Reina Hispa­noamericana”.

Belleza con compromiso

Sofía Aragón trabaja en la asociación llamada Sonrisas Reales, la cual fomenta la lucha contra el trastorno depresivo.“Creo que este tipo de concursos es una gran ventana de oportuni­dad. Antes se educaba a mujeres impactantes y espectaculares (…), a que su fuerza estuviera en su belleza física. Aunque no deja de ser un certamen de belleza, sí creo que se está buscando una mujer que lleve un mensaje, que quiera inspirar a otros con un proyecto social bien elaborado y formar mujeres que tengan claras sus metas”, manifestó la aspirante jalisciense.

Hoy quiero agradecer a todos los que me han ayudado, los que se han sumado, que me han apoyado, que le han apostado por este sueño y lo han vivido a mi lado ♥️ por sus mensajes de cariño y por creer en mí! Sin ustedes, nada de esto habría sido posible!! — Sofía Aragón (@MxUJal) April 9, 2019

Lupita Jones

“Lupita Jones se ha acercado a nosotras de manera cálida y cariñosa, no ha sido nada como dicen en redes. La he sentido como una madre que exige cierta discipli­na pero te felicita cuando te esfuerzas”, dijo Sofía Aragón.

¿Cuándo?

16 y 23 de junio, a las 20:00 horas, por Azteca Uno.

