Lila Downs aplaude que las comunidades indígenas 'salgan del clóset'

Lila Downs celebra 25 años de carrera, y desde sus inicios ha demostrado su orgullo por las raíces indígenas, que son una gran influencia en su vida personal y profesional.

La cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga aplaude que las comunidades indígenas “salgan del clóset” para mostrar su talento en la música, el cine y la televisión.

“El mismo ser humano necesita conocer una comunidad que ha estado reprimida hasta en la propia psicología de nuestro mestizaje y ya es hora de salir del clóset con respecto al mundo. ¡Estamos vivos! Estoy contenta porque eso demuestra que vamos avanzando y progresando, aunque hay cada cosa que sale también (…) pero no hay que hacerle caso. Me da gusto que miren hacia las comunidades indígenas, eso es un logro muy grande”, puntualizó la cantante, quien celebra que artistas como Yalitza Aparicio sean ejemplo de vida.





Publicidad





La intérprete promociona su nuevo disco titulado Al Chile, que refleja una manera divertida de hacer música con un poco de picante.

“El nombre tiene que ver con Guerrero, porque me platicaron de las ‘bandas de chile frito’, que son bandas improvisadas que van a tocar a las bodas. Me enamoré de la idea de hacer música relacionada con el chile. Hay pueblos en Guerrero que cultivan una gran variedad de chiles e, incluso, decoran a las vírgenes con chiles. Me gusta generar curiosidad y legitimizar; a veces en la cultura popular y en la música hablamos de las cosas como si fueran efímeras, por eso me gusta plantar esa semilla de nuestra historia. Soy antropóloga y siempre pensé que el chile venía de Asia”, compartió la artista.

“En este disco estamos haciendo un homenaje al chile. Cada vez que me lo preguntan y contesto, de inmediato hay risas y la pregunta, ‘¿Es en serio?’ Sí, es un homenaje a ese fruto de la tierra que nos causa tanto antojo y sufrimiento, pero que finalmente ¡nos encanta! Empezamos a freír el chile, agregamos beats de la ciudad y saxos, trompetas y tarolas de la costa para complacer el vicio del baile”.

Lila Downs emprende gira por Estados Unidos, España y México, y el próximo año tiene en la mira en Perú, Argentina y Colombia. También compartió que divide su tiempo para ser mamá: “Tenemos un chiquitín de 8 años, por eso coordinamos la agenda; además, me gustaría ir a la India”, concluyó.

En la lista de pendientes

Lila Downs confesó que sigue el proyecto de lanzar un disco con mariachi: “Cada vez pasa algo como esto (Al Chile). Me dice un amigo en Chicago que coordina un mariachi de niños: ‘pero desde hace 10 discos estás haciendo el de mariachi’ [risas]. Sería un poco de clásicos y otros originales. Me gusta mucho Toña La Negra, una mujer tan fuerte y brava”.

En sus palabras

"La música hecha para bailar libera y saca el chamuco".

Próximos conciertos

Monterrey. 8 de noviembre, Auditorio Citibanamex.

Guadalajara. 9 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana.

TE RECOMENDAMOS: