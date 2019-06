Shakira y Eiza González muestran sus mejores golpes

En lo últimos años, las celebridades aprovechan las redes sociales para mostrar sus éxitos, momentos personales con la familia pero sobre todo sus rutinas de ejercicio.

La cantante colombiana Shakira y la actriz mexicana Eiza González parece que se pusieron de acuerdo, y esta miércoles compartieron en Instagram una sesión de entrenamiento, donde las dos se pusieron los guantes de box.

"Poniéndome a punto en las artes marciales con cinturón negro", comentó la cantante.

La colombiana mostró sus habilidades boxísticas durante una sesión de entrenamiento. En el video, se ve a la intérprete de Inevitable con los guantes puestos y propinando varios golpes a su entrenadora.



En tanto, la cantante mexicana demostró sus habilidades en el deporte de cuerpo a cuerpo mientras practicaba con Adonus Beal, coach de la mencionada disciplina, en un gimnasio de Los Ángeles, California.

Durante el entrenamiento, Eiza lució su figura en un conjunto deportivo compuesto por unos ajustados leggins y un top.

"Do what you love (Haz lo que amas)", escribió.