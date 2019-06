Edith González: sus personajes más emblemáticos

View this post on Instagram

Güera, Güera, Güera!. Gritaba el público ansioso de verte en escena, al ritmo de Pérez Prado, caballo negro te hacia bailar, baila #Aventurera, baila al compaz de un zon!, sólo ese gran recuerdo quedará en mi corazón. Descanse en paz la gran maestra Edith González. (1964 – 2019) #LamásAventurera #primeraacriz #Arte #baile #Canto #actuación #amoralArte #Viveahora #notevenzas💪💪 #Hastapronto #Aventurera #edithgonzalez ☁️☁️☁️☁️☀️☁️☁️☁️☁️ #tusojosmexicanoslindos #mexicoentusojos