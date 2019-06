"Querido futuro, estoy preparada", el último tuit de Edith González

Edith González, actriz recordada por telenovelas como Salomé y obras de teatro como Aventurera, falleció esta madrugada a los 54 años de edad. Hasta el último de sus momentos, ella mantuvo la fuerza, sonrisa y vitalidad que la caracterizaron en su lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía desde 2016.

"Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad", es uno de los mensajes que ella decidió dejar fijo en su red social Twitter, publicado en enero de 2018.

Su más reciente publicación fue en Twitter, el miércoles 29 de mayo, dos semanas antes de su deceso. "Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya sé que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que…. Guenaaaaas!!!!", publicó.

Mientras tanto, en su último mensaje en Instagram, Edith González recordó a sus seguidores que el cambio inicia en su corazón y les pidió "nunca te olvides de sonreír".

"Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #ríe #ama #bethechange #love #travel #laugh and never ever forget to #smile 😃😜"

