Odiseo y José Ángel Bichir juntos por primera vez en teatro

Aunque prefieren no mezclar asuntos profesionales y familiares, Odiseo y su hijo José Ángel Bichir no pudieron resistirse la invitación del director regiomontano Hernán Galindo para protagonizar Guty Cárdenas, el ruiseñor mexicano, que los pondrá por primera vez juntos en un escenario.

José Ángel, quien dará vida a Guty, explicó haber aceptado después de que se enteró que su padre sería parte del elenco.

“Trabajamos en una película que se llama Los fabulosos 7, fue muy bonita esa coincidencia, ahí éramos padre e hijo, y ahora él será mi maestro en la obra de teatro, es evidente que trabajar con la familia puede ser delicado y un reto interesante para cualquiera, tienes que equilibrar la familia con el trabajo; afortunadamente mi papá es un compañero maravilloso, y cuando Hernán me confirmó que iba a estar con mi papá dije ‘qué maravilla’. Yo hace un año no hago teatro, y la posibilidad de regresar al escenario qué mejor que acompañado de este ser que me dio la vida, pero además es sumamente generoso, es un compañero que todos quisiéramos tener en este negocio”, compartió.

Aclaró además que “no hay egos, no hay problemas y tonterías de este negocio, y puedes jugar a hacer los personajes y a cooperar por un buen fin, porque el teatro es como una familia y está vivo”, resaltó José Ángel.

Por su parte, Odiseo dará vida al también músico Ricardo Palmerín, y señaló que para él es un placer compartir más tiempo con su hijo.

“Me pareció una historia muy inteligente, y me interesó formar parte de un trabajo que habla con claridad, y la reunión de estos talentos es muy atractiva para mí, el trabajo del maestro Galindo es una carga poética muy placentera, para disfrutarse tanto como espectador e intérprete, y se fue dando la coincidencia de calendarios y hemos llegado hasta este punto”.

“Además fue una sorpresa para mí cuando me enteré que estaban pensando en mi hijo para esta obra, no estaba él enterado y creo que es porque no somos muy afectos a detallarnos en los compromisos que estamos, porque se ha hecho una costumbre que los temas profesionales se van quedando rezagados, y fue una grata sorpresa que la vida nos regale esta oportunidad de convivir”, explicó el experimentado actor.

La historia de Guty Cárdenas, el ruiseñor mexicano es un texto del regiomontano Fernando Canales Clariond donde plasma de manera coloquial la vida del compositor Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo, junto con sus amoríos, su amistad con el también músico Ricardo Palmerín y el apoyo político que recibió en su momento en su natal Yucatán.



José Ángel Bichir, enamorado y estable

Le preguntamos al joven actor que si al igual que Guty su corazón es un condominio, a lo que contestó en entrevista que actualmente está sumamente enamorado de su novia Luz Edith Rojas, hija del fallecido actor Alberto el Caballo Rojas.

“Es un tema difícil (risas), ahorita tengo una novia, estoy estable, ella también es famosa es la hija del Caballo Rojas, y ahí estamos intentándolo, haciendo lo mejor posible por tener una relación tranquilos”.