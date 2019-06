Daniel Bisogno habla del beso que le dio a otro hombre

Daniel Bisogno habló del video donde se le ve besando a otro hombre. Durante una de las emisiones de Ventaneando, el presentador rompió el silencio.

Tras una semana de que la revista TV Notas difundiera la información de su encuentro con otro hombre, Bisogno manifestó su postura de manera tajante por una sencilla razón: no tiene nada que explicar.

Y es que el también actor manifestó que él puede “hacer de su vida lo que le plazca”, sin tener que darle explicaciones a nadie.

“No hemos dicho nada, porque no hay qué decir nada, porque yo soy absolutamente libre de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Yo, las explicaciones las doy sobre mi chamba, sobre si el público nos ve”, manifestó.

twitter

Expresó que no le importa lo que se diga de él, “mientras tenga mi trabajo como lo hago, que creo lo hago lo mejor posible para usted (público)… Ustedes me quieren por quien soy”.

Además, aseguró que el video está totalmente “truqueado y amañado”. “Si me beso con mujeres, soy mujeriego; si me beso, según esto, con hombres, soy gay; al rato acaricio a mi perro y van a decir que soy zoofílico. Me tiene sin cuidado público querido… Si el perro no me tira la mordida, soy capaz de desconocerlo”, prosiguió.

Y reiteró: “soy libre de hacer con mi vida lo que quiera, no le tengo que dar explicaciones absolutamente a nadie". Asimismo, dijo que no volverá a tocar este tema que es “estúpido”.

TE RECOMENDAMOS VER: