Reviven con Mentiras la pasión y la nostalgia por los años 80

En definitiva cada época que se ha vivido tiene algo especial, es por eso que los integrantes del Grupo Mentiras quieren enaltecer lo mejor de la música de los 80.

De visita en Publimetro, Lupita, Daniela, Dulce, Yuri y Emmanuel, los integrantes del grupo, platicaron todo sobre el show que ha tenido un gran éxito en la Ciudad de México.

“Hemos tenido este recibimiento gracias a la avanzada del musical, creo que nos ha permitido tener un despunte muy rápido y grande, tanto que nuestro primer concierto será en la Arena Monterrey, es un concierto de gran formato, con luces, pantallas, videos, cambios de vestuario, es un show para quien ya vio y para los que no han visto la obra”, explicó Yuri.

Pero ¿cómo surge este concepto musical propuesto por Bobo Producciones bajo la dirección de Ari Borovoy?

“La obra de teatro salió de nosotros, José Manuel López Velarde, autor de la puesta musical, se basó en nuestra historia real de vida. Un día Emmanuel se quería juntar para pedirnos disculpa por todo lo que nos hizo y nos fuimos a un cantabar, y Lupita dijo que ‘porqué no formábamos un grupo’ y de ahí nos juntamos con él y los Borovoy, ahora aquí estamos. Además, hayas visto o no la obra, has escuchado las canciones de los 80”, agregó Dulce.

Por su parte, Daniela y Emmanuel señalaron que esta propuesta es más para bailar y cantar, lo que la obra a veces no permite.

“Aquí es muy diferente a la obra, porque sí hablamos con la gente pero dejamos que las canciones cuenten qué fue lo que pasó después de la obra, para que la gente que nunca ha visto la obra sepa quiénes son los cinco monos que estamos arriba del escenario” planteó Emmanuel.

“Si no han visto la obra no tiene nada que ver y los que ya vieron la obra, tienen que ver el concierto porque es una cosa completamente diferente. Es un tributo a los 80 y los artistas como Amanda Miguel, Lupita D’Alessio, Yuri, Flans, Pandora, Mijares, recordando lo mejor de la época”, recalcó Daniela.

El quinteto de intérpretes llegará por primera vez a la Arena Monterrey el próximo 17 de octubre para contagiar al público de nostalgia y diversión y así poder disfrutar de los éxitos más importantes de los ochenta como Él me mintió, Ese hombre no se toca, Cuando baja la marea, Mala noche no, Veinte millas, Luna mágica, Amiga mía, Para amarnos más, Cómo te va mi amor, Yo no te pido la luna, entre otros temas.

Más de 40 canciones de los artistas más emblemáticos de los años 80 sonarán en el show creado por Bobo producciones.