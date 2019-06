“Voy a repartir la esencia de México por el mundo”, Enrique Cabrera

Enrique Cabrera es perfeccionista y está obsesionado con el poderoso y sagrado número 7 que simboliza el puente entre el cielo (3) y la tierra (4); y cuya suma simboliza el universo entero.

“Yo lo doy todo cuando creo una obra de arte”, dijo en una entrevista con Publimetro. El artista mexicano está muy comprometido con proteger la cultura mexicana, disfruta con lo que hace y es viajando dónde “agarra” parte de su inspiración.

Cabrera se mueve instintivamente por los campos de la escultura, restauración, fotografía y diseño.

Actualmente tiene varios proyectos entre manos; quiere acercar el arte al público –incluidos los niños– y pretende dar visibilidad al talento joven a través de su plataforma artística: Expertos en arte.

Aunque por encima de todo quiere dejar un legado cultural al mundo y por ende a sus tres hijos: “El arte vive de las personas que se toman el tiempo para voltear a verlo”.

Hablemos un poco de la estética del arte. ¿Qué tanto por ciento dejas de ti en cada obra que creas?

—Soy de las personas que lo doy todo en mis piezas. De hecho cuando pienso en alguna obra, tiene mucho que ver el material que voy a emplear: resinas, bronce, plata, y sobre todo, el estado de ánimo. Me influye mucho lo que estoy viviendo y sintiendo en el momento que estoy creando. Con la voluntad se puede hacer todo. Yo soy lo que quiero. A la hora de esculpir una escultura empleo una escala de uno a diez y tardo de cuatro a seis meses para terminar cada pieza, dependiendo del concepto y suele requerir de mucha inversión.

Las calaveras es un tema recurrente para ti, imagino que por el culto a los muertos que viene de la tradición mexicana. Además hay una leyenda Maya sobre la búsqueda de las trece calaveras de la Atlántida y su significado místico y enigmático…

—Conozco perfectamente la leyenda de la que hablas porque me interesa mucho ese tema y precisamente lo he investigado, ya que tengo un proyecto en Quintana Roo y estoy trabajando en ello. Ahora estoy clavado en los cráneos.

Quieres decir que estás en busca de la Calavera del Destino ¿Quieres crear también tu calavera perfecta? ¿Qué representa para ti el cráneo?

—Pues para mí, en esencia, el cráneo es vida, la gente lo identifica con la muerte, pero yo no estoy de acuerdo. Un bebé cuando nace trae un cráneo, cuando mueres el cráneo está ahí y sin cráneo no vives.

Es totalmente lo opuesto a la muerte, y por estética me gusta mucho, ya que es una pieza que tiene mucha fuerza y llama mucho la atención.

Desde los últimos cinco años me he clavado mucho en el tema de los cráneos, aunque el primero lo hice hace diez años. El cráneo para mí, sobre todo, representa las raíces de México. Ahí tienes el Día de Muertos, y a este país se le identifica con un cráneo, una catrina, un chile, posadas… y Frida Kahlo, que lo definía así: “México está como siempre, desorganizado y dado al diablo, sólo le queda la inmensa belleza de la tierra y de los indios”.

Sigo aceptando encargos, claro, institucionales y privados (ahora estoy esculpiendo una rosa Venus de un metro por ochenta para alguien en Colombia).

¿Tienes algún material predilecto?

—El bronce es muy noble, maleable, frío y según pasan los años agarra un color más bonito y adquiere más carácter. Me quedo con este material. Tengo mi propio taller, además soy restaurador. Me involucro en todo el proceso de elaboración, diseño y fabricación; participo desde la fundición, modelar y moldear resinas. Disfruto mucho.

¿El arte tiene una función terapéutica para ti?

— Sí. El arte es una simple manera de ver. Mi madre es escritora, siempre he estado rodeado de arte. Ahora estoy con la fotografía y para lograr la toma perfecta me tomo mi tiempo, es un viaje para captar el instante perfecto me llena el alma, porque hay momentos que nos regala Dios, la vida y son irrepetibles.









