Dave Mustaine de Megadeth anuncia que padece cáncer de garganta

El líder de Megadeth, Dave Mustaine, anunció este lunes que ha sido diagnosticado con cáncer de garganta.

"Es claramente algo que se respeta y que hay que enfrentar, aunque me he enfrentado a obstáculos antes", señaló en sus redes sociales.

El músico estadounidense de 57 años explica que ya está trabajando estrechamente con sus médicos y han "trazado un plan de tratamiento", que ya han comenzado.

"Me diagnosticaron cáncer de garganta. Es claramente algo que hay que respetar y enfrentarme a la cabeza, pero he enfrentado obstáculos antes. Estoy trabajando estrechamente con mis médicos, y hemos trazado un plan de tratamiento que ellos creen que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado", escribió el músico.

I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on – but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate… https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1

— Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 17, 2019