Mexicanos que están destacando en las pantallas del mundo

Desde hace varios años, los mexicanos atraen las miradas más allá de las fronteras.

Actores, actrices, directores, chefs, productores y músicos tienen apariciones más continuas en las pantallas del mundo, en especial a través de la plataforma de Netflix.

"Mexicanos la siguen rompiendo en Hollywood y el mundo, y prueba de ello es que ya puedes ver a Luis Gerardo Méndez compartiendo pantalla con Jennifer Aniston y Adam Sandler en Misterio a bordo, la nueva película de Netflix, que se estrenó el 14 de junio", compartió la plataforma de streaming.

La lista de actores y talento en frente y detrás de las cámaras aumenta a nivel global.

Netflix realizó una lista de los mexicanos que están conquistando las audiencias de todo el mundo.

Diego Luna entró de lleno al mundo del streaming interpretando a Miguel Ángel Félix Gallardo en Narcos: México, en 2018.

Su papel le dio el Premio Platino, el cual reconoce lo mejor del cine en Iberoamérica, además de una nominación a los Critics' Choice Awards como Mejor Actor en una serie dramática.

Thanks @THR for making me part of this roundtable. It’s a true honor to be considered on this list of amazing actors. Such a lovely experience!!! https://t.co/wel7oX6oZQ

— diego luna (@diegoluna_) June 5, 2019